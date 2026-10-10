बिहार में ठप हो सकता है दाखिल-खारिज का काम, मुशहरी के सीओ-आरओ की गिरफ्तारी पर भड़का संघ; दी चेतावनी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार राजस्व सेवा संघ ने मुजफ्फरपुर जिला के मुशहरी के निलंबित अंचलाधिकारी (CO) महेंद्र कुमार शुक्ला एवं राजस्व अधिकारी करुण करण की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए आंदोलन की धमकी दी है।

संघ के अध्यक्ष आनंद कुमार एवं महासचिव सौरभ कुमार ने शनिवार को विभागीय सचिव को ज्ञापन देकर कहा है कि इन दोनों ने अर्द्ध न्यायिक दायित्वों के निर्वहन के क्रम में अहियापुर से जुड़े एक मामले में दाखिल-खारिज का आदेश दिया है।