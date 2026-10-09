मुजफ्फरपुर में जमीन के खेल में फंसे मुशहरी के सीओ, पहले निलंबन, अब गिरफ्तारी

केशव कुमार, मुजफ्फरपुर। जमीन हेराफेरी से जुड़े मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुशहरी के तत्कालीन अंचलाधिकारी महेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार किया है।

अहियापुर थाना क्षेत्र की जमीन से जुड़े मामले में नाम सामने आने के बाद उन्हें पहले ही निलंबित किया गया था। अब पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

अहियापुर की जमीन से जुड़ा है मामला पूरा मामला अहियापुर थाना क्षेत्र की जमीन से जुड़ा हुआ है। जमीन के दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी की शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान तत्कालीन अंचलाधिकारी महेंद्र शुक्ला की भूमिका भी सामने आई। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

पूछताछ के बाद पुलिस ने की गिरफ्तारी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। जमीन से जुड़े दस्तावेजों, राजस्व रिकॉर्ड और संबंधित लोगों से पूछताछ की गई। इसी क्रम में महेंद्र शुक्ला से भी पूछताछ हुई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच पुलिस अब जमीन की कथित हेराफेरी में महेंद्र शुक्ला की भूमिका और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि मामले में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं और कथित गड़बड़ी किस स्तर पर हुई। जांच में साक्ष्य मिलने पर अन्य संबंधित लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है।