बिहार की कमाई ने पकड़ी रफ्तार, जुलाई तक खजाने में आए 19,253 करोड़; पिछले साल से 18% ज्यादा

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों में राजस्व संग्रह में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जुलाई 2026 तक राज्य के प्रमुख राजस्व संग्रह विभागों ने कुल 19,253 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया है। पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में हुए संग्रह की तुलना में यह करीब 18 प्रतिशत अधिक है।

सोमवार को उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह जानकारी सामने आई। छह प्रमुख विभागों से जुटे 19 हजार करोड़ वाणिज्य-कर, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, परिवहन, खनन एवं भूतत्व तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जरिए यह राजस्व संग्रह किया गया है। इन विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने संग्रह से जुड़ी प्रगति की जानकारी दी। पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी राशि को राज्य के राजस्व संग्रह में सकारात्मक वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है। पिछले साल से 18 प्रतिशत ज्यादा संग्रह चालू वित्तीय वर्ष में जुलाई तक हुआ राजस्व संग्रह पिछले वर्ष की समान अवधि से लगभग 18 प्रतिशत अधिक है। सरकार की ओर से राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए लगातार विभागवार समीक्षा की जा रही है।