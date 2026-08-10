पटना मेट्रो को मिली 628 करोड़ की रफ्तार, निर्माण कार्यों के लिए सब्सिडी राशि मंजूर

राज्य ब्यूरो, पटना। पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण और संचालन को गति देने के लिए राज्य सरकार ने 628.32 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि मंजूर की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूंजीगत निवेश के लिए केंद्र की विशेष सहायता योजना के तहत यह राशि उपलब्ध कराई गई है।

स्वीकृत राशि का इस्तेमाल पटना मेट्रो के मुख्य निर्माण कार्यों में किया जाएगा। इससे परियोजना के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मेट्रो परियोजना के लिए जारी हुआ 628.32 करोड़

नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार राज्य सरकार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 628.32 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी है।

यह राशि परियोजना के लिए गठित पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (पीएमआरसीएल) के माध्यम से खर्च की जाएगी। सरकार की मंजूरी के बाद परियोजना के निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन और मजबूत हुए हैं।

केंद्र की विशेष सहायता योजना से मिली रकम

केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने 23 जुलाई 2026 को बिहार के लिए विशेष सहायता योजना के तहत कुल 2925 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी थी।

इसमें स्वीकृत राशि की पहली किस्त के रूप में 2628.32 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसी राशि में से 628.32 करोड़ रुपये पटना मेट्रो परियोजना के लिए सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

मुख्य निर्माण कार्यों में होगा राशि का इस्तेमाल

पटना मेट्रो के लिए स्वीकृत 628.32 करोड़ रुपये का इस्तेमाल परियोजना के मुख्य निर्माण कार्यों में किया जाएगा।

पीएमआरसीएल के माध्यम से इन कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का वित्तीय सहयोग मिलने से निर्माण की रफ्तार बनाए रखने में मदद मिलेगी।

परियोजना के पूरा होने के बाद राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

केंद्र और राज्य की 20-20 प्रतिशत हिस्सेदारी

पटना मेट्रो रेल परियोजना की फंडिंग में केंद्र और राज्य सरकार की 20-20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। परियोजना की कुल लागत का 60 प्रतिशत हिस्सा बाहरी एजेंसियों से ऋण के रूप में जुटाया जाना है।