बिहार में भाजपा-कांग्रेस के बीच आर-पार: खरगे के बयान पर बवाल के बाद सड़क पर उतरेगी कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान को लेकर भाजपा के हमलावर रुख के बीच बिहार कांग्रेस ने भी जवाबी मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है।

भाजपा की ओर से खरगे के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन और पुतला दहन के विरोध में कांग्रेस मंगलवार को राज्य के सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला दहन कर भाजपा की राजनीति के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जाएगा।

प्रदेश कांग्रेस मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन अजय कुमार पासवान ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा खरगे के वक्तव्य को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही है और इसके आधार पर अमर्यादित राजनीतिक प्रदर्शन कर रही है।