    Bihar Police: चुनाव ड्यूटी के बाद राजगीर रिपोर्ट करेंगे ट्रेनी दारोगा, पुलिस मुख्यालय का आदेश

    By Rajat Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 09:06 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर तैनात 452 ट्रेनी दारोगाओं को 16 नवंबर तक राजगीर पुलिस अकादमी में वापस रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। चुनाव कार्य पूरा होने के बाद 17 नवंबर से उनका प्रशिक्षण फिर शुरू होगा। पुलिस मुख्यालय ने मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और हंगामा करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं।

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव कार्य में लगाए गए 452 ट्रेनी दारोगा को 16 नवंबर तक वापस राजगीर के बिहार पुलिस अकादमी में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। चुनाव कार्य संपन्न होने के बाद 17 नवंबर से फिर से इन सभी का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। इस बाबत बिहार पुलिस मुख्यालय के स्तर से आदेश जारी कर दिया गया है।

    इस आदेश में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बल वितरण में समानता एवं समरूपता लाने के उद्देश्य से प्रशिक्षु दारोगा को कई जिलों में नियक्ति किया गया था।

    पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद अब 14 नवंबर को मतगणना समाप्त हो रही है। ऐसे सभी प्रशिक्षु दारोगा को 16 नवंबर के पूर्वाहन तक बिहार पुलिस अकादमी में अनिवार्य रूप से योगदान करना है।

    पुलिस मुख्यालय ने इसको देखते हुए संबंधित कार्यलय प्रधानों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षु दारोगा को विरमित करने का निर्देश दिया है।

    मतगणना केंद्रों पर सशस्त्र जवान, मुख्यालय से होगी मॉनिटरिंग

    विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के शांतिपूर्ण मतदान के बाद अब बारी मतणगना की है। शुक्रवार को मतगणना होनी है। इसको देखते हुए सभी जिलों में मतगणना केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती पहले ही कर दी गई है।

    मतगणना केंद्र के अंदर से लेकर बाहर तक सशस्त्र बल तैनात किए गए हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ बिहार विशेष सशस्त्र बल और जिला पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। मतगणना के दौरान केंद्र पर हंगामा और हुड़दंग करने वालों से सख्ती से निबटने के निर्देश दिए गए हैं।