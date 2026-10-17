बिहार पुलिस होगी और हाईटेक: 62 करोड़ रुपये से खरीदे जाएंगे 116 वाटर कैनन और वज्र वाहन

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में विधि-व्यवस्था को नियंत्रित रखने के लिए बिहार पुलिस 62 करोड़ से 116 वाटर कैनन और वज्र वाहन की खरीद करेगी।

गृह विभाग ने इसकी प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए तत्काल 30 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश दिया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल मुख्य रूप से प्रदर्शन के दौरान कई मीटर दूर तक पानी की बौछार कर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए किया जाता है।