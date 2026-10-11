राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए एक ढाल के रूप में पुलिस दीदी का गठन किया गया है।

अभया ब्रिगेड के नाम से भी जाने जानी वाली पुलिस महकमे की इस विशेष महिला टीम पुलिस दीदी ने एक महीने यानी अगस्त तक 790 मनचलों के खिलाफ कार्रवाई की और विभिन्न थानों में 21 मामले दर्ज किए।

राज्य के सभी जिलों में महिलाओं या बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से हाट स्पाॅट की पहचान कर थानास्तर पुलिस दीदी का गठन किया गया है।

एक स्‍कूटी पर दो पुलिसकर्मी करती हैं गश्‍त

खासकर वैसे स्कूल, महिला काॅलेज, कोचिंग संस्थान, महिला छात्रावास, माल, पार्क, सिनेमा हाल, मेला या प्रदर्शनी, हाट एवं अन्य वैसे सार्वजनिक स्थल जहां महिलाओं या बालिकाओं का आना-जाना होता है।

पुलिस दीदी की टीम में एक स्कूटी पर दो महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। टीम के सदस्यों की प्रतिनियुक्ति जिले के उपलब्ध बल से ही की जा रही है।

यह टीम संबंधित थानाध्यक्षों के नियंत्रण एवं निर्देशन में काम करती है। प्रत्येक जिले के पुलिस उपाधीक्षक, विशेष अपराध, पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), पुलिस केंद्र इसके नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं।

ऑपरेशन विध‍ि पालक युवक से क‍िया जागरूक

पुलिस दीदी टीम की कुल संख्या का 18 प्रतिशत अतिरिक्त बल रिजर्व के रूप में रखा गया है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर 21 जुलाई से 10 अगस्त तक ऑपरेशन वि‍ध‍ि पालक युवक चलाया गया था।