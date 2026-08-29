Bihar Police: पटना से मुजफ्फरपुर तक बेखौफ अपराधी, CCTV बना गवाह; सवाल- वारदात से पहले क्यों नहीं पहुंचती पुलिस?

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Crime News: बिहार पुलिस के पास आधुनिक संसाधनों की कमी नहीं है। राज्य में करीब 1.21 लाख पुलिसकर्मी तैनात हैं।

आने वाले समय में पुलिस बल की संख्या करीब डेढ़ लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। अपराध पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है।

मोबाइल सर्विलांस, तकनीकी निगरानी, आधुनिक हथियार और मजबूत खुफिया तंत्र का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके बावजूद राजधानी पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में अपराधियों का दुस्साहस चिंता बढ़ा रहा है।

हाल के मामलों में अपराधी न सिर्फ दिनदहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर भी हथियार चलाने और हत्या जैसी घटनाओं से पीछे नहीं हट रहे। कई मामलों में पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई, लेकिन कैमरे अपराध होने से नहीं रोक सके।

ऐसे में सवाल उठता है कि जब पुलिस के पास तकनीक, संसाधन और निगरानी का इतना बड़ा नेटवर्क है, तो अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं दिख रहा? कैमरे लगे हैं, फिर भी बेखौफ अपराध पटना में चेन और मोबाइल झपटमारी जैसी घटनाएं लंबे समय से चुनौती बनी हुई हैं। अब हत्या, लूट और सरेआम गोलीबारी की घटनाओं ने पुलिसिंग पर सवाल खड़े किए हैं। अपराधी वारदात से पहले और बाद में कई जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जद में आते हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर उनकी पहचान और गिरफ्तारी का दावा भी करती है, लेकिन वारदातों का सिलसिला पूरी तरह थमता नजर नहीं आ रहा।

हाल के महीनों की घटनाएं इसकी गंभीरता को समझने के लिए काफी हैं। घर के बाहर युवक को चार गोलियां अगस्त 2026 में रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के ज्योतिष पथ स्थित भूपतिपुर में बाइक सवार तीन अपराधियों ने शुभम यादव को घर के बाहर गोली मार दी।

शुभम उस समय फोन पर बात कर रहे थे। अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ चार गोलियां चलाईं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। पुलिस इसी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। अक्षय तृतीया पर ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े लूट अप्रैल 2026 में अक्षय तृतीया के दिन रामकृष्ण नगर इलाके की श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स में पांच हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने दुकानदार और ग्राहकों को हथियार के बल पर बंधक बनाया और करीब 20 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए। दुकानदार को घायल भी किया गया। वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। 23 सेकंड में बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या 12 फरवरी 2026 को पटना सिटी की विवेकानंद कॉलोनी में 70 वर्षीय मोहम्मद रईस की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में हमलावर महज 23 सेकंड के भीतर बुजुर्ग पर चाकू से कई वार करता दिखा।

नर्सिंग स्टाफ दंपती से चेन स्नैचिंग मई 2026 में शास्त्री नगर इलाके में बाइक सवार तीन बदमाशों ने नर्सिंग स्टाफ दंपती को रास्ते में रोक लिया। हथियार के बल पर सोने की चेन छीनी गई और विरोध करने पर मारपीट भी की गई। घटना सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई।

राजमिस्त्री की पीट-पीटकर हत्या अप्रैल-मई 2026 की रात बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में राजा पुल के पास 31 वर्षीय राजमिस्त्री शिव शंकर चौहान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पटना जंक्शन के पास सरेआम अपहरण जुलाई 2026 में पटना जंक्शन के करबिगहिया साइड से बंटी यादव का 10 से अधिक बदमाशों ने सरेआम अपहरण कर लिया। स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में अपराधी युवक को घसीटकर ले जाते दिखाई दिए।

बाद में अथमलगोला क्षेत्र से युवक का शव बरामद हुआ। इस घटना ने रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। मुजफ्फरपुर में अपार्टमेंट के बेसमेंट में गोली मारकर हत्या मई 2026 के अंतिम सप्ताह में मुजफ्फरपुर के अमर सिनेमा रोड स्थित आइकन टावर्स अपार्टमेंट के बेसमेंट में गोविंद शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। फुटेज के आधार पर पुलिस ने हमलावरों की पहचान का प्रयास शुरू किया। दानापुर में रैपिडो बाइक सवार युवती पर फायरिंग अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह में दानापुर थाना क्षेत्र के आरपीएस मोड़ के पास रैपिडो बाइक से जा रही युवती और उसके चालक पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद युवती जान बचाने के लिए पास की एक टेलर दुकान की ओर भागी, लेकिन हमलावरों ने पीछा कर दोबारा गोली चलाई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। शेखपुरा में सरेराह युवक की पीठ में घोंपा चाकू अगस्त 2026 के अंत में शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक रेलवे गुमटी के पास एक युवक पर सरेराह चाकू से हमला किया गया। अज्ञात हमलावर ने चलते युवक की पीठ में चाकू घोंपा और मौके से फरार हो गया।

गंभीर रूप से घायल युवक को पावापुरी हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावर की पहचान में जुटी है। हाईटेक निगरानी पर भी उठ रहे सवाल अपराध नियंत्रण के लिए बिहार में सीसीटीवी निगरानी का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। नेशनल और स्टेट हाईवे के साथ प्रमुख शहरों और चौराहों पर हाईटेक सीसीटीवी ग्रिड तैयार किए जा रहे हैं।