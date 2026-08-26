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नेपाल में फ्लैश फ्लड के बीच बिहार अलर्ट, मंत्री रत्नेश सदा बोले- सरकार पूरी तरह तैयार; CM ने तत्काल बैठक बुलाई

By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
Updated: Wed, 26 Aug 2026 05:12 PM (IST)

नेपाल में फ्लैश फ्लड की स्थिति और बिहार में बाढ़ की आशंका को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह अलर्ट है। सरकार ने राहत सामग्री और नावों की व्यवस्था सहित सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं, और मुख्यमंत्री ने उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है।

आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा

आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा 

HighLights

  1. नेपाल में फ्लैश फ्लड से बिहार में बाढ़ का खतरा।

  2. आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

  3. मुख्यमंत्री ने उच्चस्तरीय बैठक बुलाकर स्थिति की समीक्षा की।

डिजिटल डेस्क, पटना। नेपाल में फ्लैश फ्लड की स्थिति और बिहार में बाढ़ की आशंका को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह अलर्ट है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि सरकार ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ न आए, यही उम्मीद है, लेकिन ऐसी स्थिति बनने पर सरकार उससे निपटने के लिए तैयार है।

राहत सामग्री और नावों की व्यवस्था

मंत्री ने बताया कि संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए सूखा राशन और राहत सामग्री की व्यवस्था की जा रही है। जरूरत पड़ने पर लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए नावों की भी व्यवस्था रहेगी।

बांध टूटने से कई इलाकों में पहुंचा पानी

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने दो दिनों तक भागलपुर, बेगूसराय, छपरा और मुंगेर समेत कई क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। भागलपुर में एक बांध टूटने से डाउनस्ट्रीम इलाके में पानी पहुंचा, जबकि बेगूसराय में भी बांध टूटने से ऐसी स्थिति बनी।

आपदा की स्थिति में मिलेगा सरकारी सहयोग

रत्नेश सदा ने कहा कि आपदा की स्थिति में बाढ़ प्रभावित लोगों का बिहार सरकार की राहत राशि पर अधिकार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसी स्थिति न आए, लेकिन सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है।

CM ने तत्काल बैठक बुलाई

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नेपाल में फ्लैश फ्लड से पैदा हुए संभावित खतरे को देखते हुए हाईलेवल टीम गठित की गई है।

मुख्य सचिव और DGP खुद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस मामले को लेकर तत्काल उच्चस्तरीय बैठक भी कर रहे हैं।

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