नेपाल में फ्लैश फ्लड के बीच बिहार अलर्ट, मंत्री रत्नेश सदा बोले- सरकार पूरी तरह तैयार; CM ने तत्काल बैठक बुलाई

डिजिटल डेस्क, पटना। नेपाल में फ्लैश फ्लड की स्थिति और बिहार में बाढ़ की आशंका को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह अलर्ट है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि सरकार ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ न आए, यही उम्मीद है, लेकिन ऐसी स्थिति बनने पर सरकार उससे निपटने के लिए तैयार है।

राहत सामग्री और नावों की व्यवस्था मंत्री ने बताया कि संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए सूखा राशन और राहत सामग्री की व्यवस्था की जा रही है। जरूरत पड़ने पर लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए नावों की भी व्यवस्था रहेगी।

बांध टूटने से कई इलाकों में पहुंचा पानी उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने दो दिनों तक भागलपुर, बेगूसराय, छपरा और मुंगेर समेत कई क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। भागलपुर में एक बांध टूटने से डाउनस्ट्रीम इलाके में पानी पहुंचा, जबकि बेगूसराय में भी बांध टूटने से ऐसी स्थिति बनी।