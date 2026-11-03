बिहार के 39 OBC कन्या आवासीय विद्यालयों में एडमिशन शुरू, 5 से 29 नवंबर तक करें आवेदन

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निशुल्क नामांकन हेतु पांच से 29 नवंबर तक आनलाइन आवेदन लिये जाएंगे। यह आवेदन शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए जमा लिया जाएगा। मंगलवार को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से इसकी जानकारी दी गई।

विभाग के मुताबिक अगले सत्र के लिए मुख्य रूप से कक्षा छह में सर्वाधिक 1560 सीटों पर नामांकन होगा। इसके अलावा पूर्व के सत्रों की बची हुई रिक्तियों के विरुद्ध कक्षा सात में 16, आठ में 12 और नौ में 16 सीटों पर भी नामांकन होगा।

अगर किसी आवेदक को ऑनलाइन फार्म भरने में कोई तकनीकी कठिनाई आती है, तो वे अपने जिले या अनुमंडल के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में संपर्क कर निशुल्क सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। नामांकन सीटों संबंधी जिलावार रिक्तियों की जानकारी विभागीय की वेबसाइट bcebconline.bihar.gov.in/schoolmis पर उपलब्ध कराया गया है।