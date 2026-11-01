बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, कनेक्शन लेना हुआ आसान; जमीन-मकान की जांच की जरूरत खत्म

राज्य ब्यूरो, पटना। बिजली कंपनी ने नए बिजली कनेक्शन लेने की व्यवस्था को अब पहले से अधिक आसान, सरल और पारदर्शी हो गया है।

केंद्र सरकार और बिहार विद्युत विनियामक आयोग के नए आदेश के अनुसार अब 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए 'फिजिकल वेरिफिकेशन' यानी जमीन या मकान की पहले होने वाली जांच-पड़ताल पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

हुए बड़े बदलाव

सामान, मजदूरी और देखरेख का अलग खर्च बंद किया गया। पहले तार, पोल या अन्य सामान (मेटेरियल), मजदूरी (लेबर) और जांच (सुपरविजन) का अलग-अलग इस्टीमेट बनता था। अब यह सब झंझट पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।