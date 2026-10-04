बिहार से मॉनसून की रवानगी शुरू, जाते-जाते कई जिलों में कराएगा बारिश; IMD का अलर्ट 

डिजिटल डेस्क, पटना। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार बिहार में मॉनसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

हालांकि, बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में बने ट्रफ (कम दबाव के क्षेत्र) के प्रभाव के कारण बिहार के विभिन्न हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक आंशिक बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

पिछले 24 घंटों का मौसम

विगत 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर-मध्य एवं उत्तर-पूर्व हिस्सों के एकाध स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में 37.4°C (कैमूर/औरंगाबाद) में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है।