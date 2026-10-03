Bihar Weather Tomorrow: बिहार के लोगों को बारिश से मिलेगी राहत, चलेंगी हवाएं; पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

डिजिटल डेस्क, पटना। दक्षिण-पश्चिम मानसून बिहार के अधिकांश हिस्सों से वापस लौट गया है। राज्य में उत्तरी और शुष्क हवाओं के प्रभावी होने के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क बना रहा। केवल उत्तर-पश्चिम बिहार के नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण) में हल्की बारिश (6.4 मिमी) दर्ज की गई।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है।

तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बने रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव के क्षेत्र विकसित होने की संभावना है।

इसके प्रभाव से छह से आठ अक्टूबर के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ छिटपुट वर्षा के आसार हैं।

पिछले 24 घंटे का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे अधिक तापमान औरंगाबाद में 38.2°C दर्ज किया गया, जबकि राज्य का औसत अधिकतम तापमान 31.9°C से 38.2°C के बीच रहा।

वहीं, पिछले 24 घंटों में सबसे कम न्यूनतम तापमान राजगीर (नालंदा) में 19.8°C दर्ज किया गया, जबकि राज्य भर में न्यूनतम तापमान 19.8°C से 28.8°C के बीच रहा। अगले 5 दिनों तक राज्य के तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।