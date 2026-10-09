बिहार में छटने लगे बादल, अगले 24 घंटे में कुछ इलाकों में आंधी-बारिश का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार, मानसून की वापसी रेखा राज्य के सुपौल जिले से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए राज्य के कुछ हिस्सों में सतर्क रहने की सलाह दी है।

आज का अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार (09 अक्टूबर) के लिए राज्य के उत्तर-पश्चिम (पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण) और दक्षिण-पश्चिम (रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद) हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में मेघगर्जन, बिजली गिरने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। सुरक्षा के लिहाज से लोगों को बारिश व वज्रपात के समय पक्के मकानों में शरण लेने और पेड़ों व बिजली के खंभों से दूर रहने का सुझाव दिया गया है।