24 लाख से ज्यादा सालाना पैकेज; कानून बनाने का हक, बिहार में MLC को क्या मिलती हैं सुविधाएं?﻿

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में विधान परिषद की 8 सीटों के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। 23 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 27 अक्टूबर 2026 को विधान परिषद को 8 नए सदस्य मिल जाएंगे।

विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। इसमें चुनकर या नामांकित होकर आने वाले जनप्रतिनिधि को विधान पार्षद या MLC कहा जाता है।

भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत विधान पार्षद के पास कानून बनाने और जनहित के मुद्दों को उठाने का अधिकार होता है। हालांकि कानून या नीतियां पास करने का अंतिम निर्णय विधानसभा यानी विधायक ही करते हैं।

बिहार में MLC के प्रमुख अधिकार और शक्तियां (Bihar MLC Powers)

कानून निर्माण में सहभागिता: वित्तीय विधेयकों (Financial Bills) को छोड़कर सभी बिल विधान परिषद में पेश किया जा सकता है। MLC इन विधेयकों पर चर्चा करते हैं, संशोधन का सुझाव देते हैं और मतदान करते हैं।

सदन में प्रश्न पूछने का अधिकार: विधान पार्षद (MLC) सरकार से लोक कल्याण, विकास योजनाओं और प्रशासनिक मामलों पर सवाल (मौखिक या लिखित) पूछ सकते हैं तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं। बजट पर चर्चा: विधान परिषद में राज्य सरकार के वार्षिक बजट पर विस्तृत चर्चा होती है, हालांकि वित्तीय विधेयकों (Money Bills) पर अंतिम निर्णय का अधिकार विधानसभा के पास होता है। विकास निधि (MLC LAD Fund): प्रत्येक MLC को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों (जैसे सड़कें, नाली, स्कूल भवन, सामुदायिक भवन आदि) की सिफारिश के लिए हर साल तय निधि उपलब्ध कराई जाती है। मंत्री बनने की पात्रता: कोई भी विधान पार्षद बिहार सरकार में कैबिनेट या राज्य मंत्री पद की शपथ ले सकता है (उदाहरणस्वरूप: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं विधान परिषद के सदस्य रहे हैं)। बिहार विधान पार्षद (MLC) का वेतन एवं भत्ता ब्रेकअप बिहार में विधायकों (MLA) और विधान पार्षदों (MLC) का वेतन संरचना व मिलने वाले भत्ते समान होते हैं। वर्तमान में एक MLC की मंथली इनकम भत्तों को मिलाकर लगभग ₹1.60 लाख से अधिक होती है।