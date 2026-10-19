डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होना है। इसके लिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों में प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

मतदान भले ही महज आठ सीटों पर हो रहा हो, लेकिन इसने राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। एनडीए में जहां अनंत सिंह फैक्टर बने हुए हैं, वहीं महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच खींचतान चर्चा में है।

इन चुनावों में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी सीटों के साथ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की पटना, दरभंगा, सारण और तिरहुत सीटों पर मतदान होगा। सभी आठ सीटों के लिए कुल 933 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 5,32,847 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 3,86,199 पुरुष, 1,46,611 महिला और 37 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों पर 4,92,594 मतदाता हैं, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों पर 40,253 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दोनों श्रेणियों के चुनावों में कुल 150 प्रत्याशी मैदान में हैं। स्नातक सीटों पर 90, शिक्षक सीटों पर 60 प्रत्याशी मैदान में विधान परिषद की आठ सीटों के लिए कुल 164 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। जांच के दौरान 12 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए, जबकि दो प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया। इसके बाद अब कुल 150 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं।

स्नातक कोटे की चार सीटों के लिए 90 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। शिक्षक कोटे की चार सीटों के लिए 60 प्रत्याशी मैदान में हैं। सीमित सीटों पर मुकाबले के बावजूद राजनीतिक दलों के लिए यह चुनाव अहम माना जा रहा है।

स्नातक सीटों पर पटना में सबसे कम मतदान केंद्र स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों के लिए कुल 598 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें सबसे कम 134 मतदान केंद्र पटना निर्वाचन क्षेत्र में हैं। कोसी में 181, तिरहुत में 145 और दरभंगा में 138 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों के लिए कुल 335 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें तिरहुत में सबसे कम 58 मतदान केंद्र हैं। दरभंगा में 99, सारण में 98 और पटना में 80 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

इस प्रकार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्रों की संख्या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की तुलना में अधिक है। प्रशासन के सामने मतदान प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराने के साथ सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की चुनौती है।

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 4.92 लाख मतदाता स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों पर कुल 4,92,594 मतदाता हैं। इनमें 3,55,522 पुरुष, 1,37,038 महिला और 34 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। निर्वाचन क्षेत्र पुरुष महिला तृतीय लिंग कुल मतदाता कोसी 1,01,056 33,013 3 1,34,072 तिरहुत 97,998 45,970 20 1,43,988 दरभंगा 90,006 36,938 7 1,26,951 पटना 66,462 21,117 4 87,583 कुल 3,55,522 1,37,038 34 4,92,594 मतदाताओं की संख्या के लिहाज से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में तिरहुत सबसे आगे है। यहां 1,43,988 मतदाता हैं। इसके बाद कोसी में 1,34,072 और दरभंगा में 1,26,951 मतदाता हैं। पटना निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम 87,583 मतदाता हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 40,253 मतदाता शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों पर कुल 40,253 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 30,677 पुरुष, 9,573 महिला और तीन तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं।

निर्वाचन क्षेत्र पुरुष महिला तृतीय लिंग कुल मतदाता तिरहुत 6,507 2,250 3 8,760 दरभंगा 6,958 2,068 0 9,026 पटना 8,413 3,306 0 11,719 सारण 8,799 1,949 0 10,748 कुल 30,677 9,573 3 40,253 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या के मामले में पटना सबसे आगे है। यहां 11,719 मतदाता हैं। सारण में 10,748, दरभंगा में 9,026 और तिरहुत में 8,760 मतदाता हैं। राजनीतिक दलों के लिए क्यों अहम है चुनाव? विधान परिषद की इन आठ सीटों पर होने वाला चुनाव राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है। सीमित सीटों पर मुकाबला होने के कारण प्रत्याशियों के साथ-साथ दलों की रणनीति और आपसी तालमेल की भी परीक्षा होगी।