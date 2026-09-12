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RJD प्रत्याशियों के एलान के बाद बिफरी कांग्रेस, बिहार MLC चुनाव में सभी 8 सीटों पर उतार सकती है प्रत्याशी

By Sunil Raj Edited By: Piyush Pandey
Published: Sat, 12 Sep 2026 11:29 PM (IST)

बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर महागठबंधन में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं।

तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता असित नाथ तिवारी। (फाइल फोटो)

तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता असित नाथ तिवारी। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. राजद ने विधान परिषद की छह सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए।

  2. कांग्रेस ने राजद के फैसले पर नाराजगी जताई, सभी सीटों पर तैयारी।

  3. दरभंगा शिक्षक सीट पर कांग्रेस-राजद में टकराव की आशंका।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर महागठबंधन में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। राजद के द्वारा छह सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस ने भी सभी आठ सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है।

शनिवार को सदाकत आश्रम में हुई बैठक में संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई। नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जा रहे हैं और अंतिम फैसला आलाकमान करेगा।

कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने राजद के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि गठबंधन में चुनावी निर्णय आपसी सहमति से होने चाहिए।

दरअसल, राजद ने शुक्रवार को पटना और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र समेत चार स्नातक सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा की थी।

पटना शिक्षक से संजीव सिंह, सारण शिक्षक से जयराम यादव, पटना स्नातक से दिलीप कुमार, कोशी स्नातक से नितेश कुमार, दरभंगा स्नातक से अनिल कुमार झा और तिरहुत स्नातक से रश्मि गौतम को उम्मीदवार बनाया गया है। दो सीटों पर घोषणा बाकी है।

दरभंगा सीट पर टकराव की आशंका

दरभंगा शिक्षक सीट पर टकराव की आशंका सबसे अधिक है। यहां कांग्रेस के मदन मोहन झा मौजूदा विधान परिषद सदस्य हैं और उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। यदि राजद भी इस सीट पर प्रत्याशी उतारता है तो दोनों दल आमने-सामने होंगे।

राज्यसभा चुनाव के बाद एक बार फिर गठबंधन में समन्वय का संकट सामने आया है। राज्यसभा चुनाव में भी दोनों दलों के बीच मनमुटाव दिखा था।

राजद उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह को कांग्रेस के तीन विधायकों ने वोट नहीं दिया था। जिस वजह से राजद सीट हार गया था।

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