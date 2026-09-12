RJD प्रत्याशियों के एलान के बाद बिफरी कांग्रेस, बिहार MLC चुनाव में सभी 8 सीटों पर उतार सकती है प्रत्याशी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर महागठबंधन में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। राजद के द्वारा छह सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस ने भी सभी आठ सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है।

शनिवार को सदाकत आश्रम में हुई बैठक में संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई। नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जा रहे हैं और अंतिम फैसला आलाकमान करेगा। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने राजद के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि गठबंधन में चुनावी निर्णय आपसी सहमति से होने चाहिए। दरअसल, राजद ने शुक्रवार को पटना और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र समेत चार स्नातक सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा की थी। पटना शिक्षक से संजीव सिंह, सारण शिक्षक से जयराम यादव, पटना स्नातक से दिलीप कुमार, कोशी स्नातक से नितेश कुमार, दरभंगा स्नातक से अनिल कुमार झा और तिरहुत स्नातक से रश्मि गौतम को उम्मीदवार बनाया गया है। दो सीटों पर घोषणा बाकी है।