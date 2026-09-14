बिहार MLC चुनाव में 'तीसरे मोर्चे' की दस्तक: RJD-JDU ने कसी कमर, 20 सितंबर को जन सुराज खोलेगा अपने पत्ते
बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के चुनाव में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राजद ने छह और जदयू ...और पढ़ें
HighLights
राजद ने छह सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की।
जदयू ने चार संभावित उम्मीदवारों के नाम तय किए।
जन सुराज 20 सितंबर को अपने उम्मीदवार बताएगा।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के चुनाव ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। RJD ने छह सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुनावी मैदान सजा दिया है, जबकि JDU ने भी चार सीटों पर अपने संभावित उम्मीदवार लगभग तय कर लिए हैं। अब सबसे ज्यादा नजर जन सुराज पर टिक गई है।
प्रशांत किशोर की पार्टी ने उम्मीदवारों के ऐलान की तारीख 20 सितंबर तय की है। यानी जैसे-जैसे नाम सामने आएंगे, मुकाबले की तस्वीर भी साफ होती जाएगी। खास बात यह है कि कई सीटों पर RJD, JDU और जन सुराज के बीच सीधी टक्कर के आसार बन रहे हैं।
RJD ने खोले पत्ते, छह सीटों पर उम्मीदवार घोषित
RJD ने 11 सितंबर को आठ में से छह सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पटना शिक्षक से डॉ. संजीव कुमार सिंह, पटना स्नातक से दिलीप कुमार और कोसी स्नातक से नितेश कुमार को मैदान में उतारा गया है।
दरभंगा स्नातक से अनिल कुमार झा, सारण शिक्षक से प्रो. जयराम यादव और तिरहुत स्नातक से डॉ. रश्मि विनायक गौतम को टिकट दिया गया है। हालांकि तिरहुत शिक्षक और दरभंगा शिक्षक सीट पर RJD ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं।
JDU के चार नाम लगभग तय, औपचारिक एलान बाकी
RJD के बाद अब JDU की तैयारी पर निगाह है। चर्चा के मुताबिक पटना स्नातक से नीरज कुमार, तिरहुत स्नातक से अभिषेक झा, सारण शिक्षक से पुष्कर आनंद और दरभंगा शिक्षक से दिलीप चौधरी के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं।
हालांकि JDU की ओर से इन नामों की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। अगर यही चेहरे मैदान में उतरते हैं तो कई सीटों पर मुकाबला सीधे तौर पर दिलचस्प होने वाला है।
अब असली सस्पेंस: 20 सितंबर को जन सुराज का एलान
इस चुनाव की सबसे बड़ी राजनीतिक उत्सुकता जन सुराज के उम्मीदवारों को लेकर है। पार्टी ने 20 सितंबर को सभी संबंधित सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करने का फैसला किया है।
प्रशांत किशोर की पार्टी इस चुनाव को पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी में है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर लगातार मंथन चल रहा है और कई नामों पर अंतिम दौर में चर्चा होने की बात सामने आ रही है।
पटना स्नातक सीट पर अभी से त्रिकोणीय तस्वीर
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहां RJD के दिलीप कुमार और JDU के संभावित उम्मीदवार नीरज कुमार के बीच मुकाबले की तस्वीर पहले से बन रही है।
अब अगर जन सुराज की ओर से डॉ. दिव्या ज्योति का नाम फाइनल होता है तो मुकाबला तीन प्रमुख दावेदारों के बीच हो सकता है। इसके अलावा अनुज कुमार का नाम भी संभावित चुनौती के तौर पर चर्चा में है।
जन सुराज के लिए पहला बड़ा परिषद चुनावी इम्तिहान
विधान परिषद चुनाव जन सुराज के लिए भी महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है। विधानसभा और लोकसभा की राजनीति से अलग परिषद की इन सीटों का सामाजिक और पेशेवर मतदाता आधार काफी अहम होता है।
इसी वजह से पार्टी उम्मीदवार चुनने में काफी सावधानी बरत रही है। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में मजबूत पकड़ रखने वाले चेहरों पर दांव लगाकर जन सुराज अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश कर सकता है।
मतदाता सूची भी बना बड़ा चुनावी मुद्दा
जन सुराज ने चुनाव से पहले मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा भी उठाया है। पार्टी ने 1,668 डुप्लीकेट नामों का दावा करते हुए निर्वाचन आयोग के सामने मामला रखने की बात कही है।
पार्टी के अनुसार आयोग की ओर से अंतिम मतदाता सूची में गड़बड़ियां दूर करने का आश्वासन दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवारों के साथ-साथ मतदाता सूची भी चुनावी बहस का अहम हिस्सा बन सकती है।
BJP के पत्ते अभी बंद, मुकाबले की तस्वीर अधूरी
इस पूरे समीकरण में भाजपा के उम्मीदवारों के नाम अभी सामने नहीं आए हैं। ऐसे में फिलहाल RJD और JDU की तैयारी के बीच जन सुराज के चेहरे का इंतजार सबसे ज्यादा है।
20 सितंबर के बाद यह साफ होगा कि जन सुराज किन सीटों पर किस रणनीति के साथ उतरता है और क्या वह NDA बनाम महागठबंधन की पारंपरिक लड़ाई को बहुकोणीय मुकाबले में बदल पाता है।
20 सितंबर के बाद तय होगा असली खेल
अभी तक RJD ने छह नामों के जरिए अपनी रणनीति जाहिर कर दी है, JDU के चार नाम चर्चा में हैं और जन सुराज ने ऐलान की तारीख तय कर दी है। यानी चुनावी बिसात लगभग सज चुकी है, बस कुछ पत्ते खुलने बाकी हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशांत किशोर किन चेहरों पर दांव लगाते हैं और क्या जन सुराज की एंट्री से RJD-JDU के मजबूत माने जाने वाले समीकरण बदलेंगे?
20 सितंबर को उम्मीदवारों की घोषणा के साथ बिहार विधान परिषद चुनाव की सियासी तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी।
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