बिहार विधान परिषद चुनाव में प्रचार थमा, अब बूथ प्रबंधन में जुटे प्रत्याशी; 8 सीटों के लिए 23 को वोटिंग

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद में शिक्षक एवं स्नातक कोटे की 8 सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान होना है। इससे पहले बुधवार की शाम चुनाव प्रचार का दौर थम गया।

अब प्रत्याशी बूथ प्रबंधन में जुटे हैं। वहीं, निर्वाचन आयोग तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। कुल 933 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 532847 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

8 सीटों के लिए बनाए गए हैं कुल 933 मतदान केंद्र

इनमें 386199 पुरुष और 146611 महिला हैं। स्नातक श्रेणी की सीटों के लिए कुल 492594 और शिक्षक श्रेणी की सीटों के लिए 40253 मतदाता हैं। इनमें 37 मंगलामुखी (थर्ड जेंडर) मतदाता हैं।