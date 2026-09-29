बिहार विधान परिषद चुनाव: BJP ने खोले पत्ते, 4 सीट पर प्रत्याशी तय; पटना शिक्षक से मैदान में नवल किशोर

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में विधान परिषद की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे की चार सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।

भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई है। पार्टी ने पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा विधान पार्षद नवल किशोर यादव को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है।

वहीं, कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. एनके यादव को दोबारा मौका दिया गया है। भाजपा ने दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सर्वेश कुमार को प्रत्याशी बनाया है। तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नरेंद्र प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है।

चार सीटों पर भाजपा ने उतारे उम्मीदवार भाजपा के घोषित उम्मीदवारों में दो ऐसे नाम हैं, जो पहले से विधान परिषद में हैं और पार्टी ने उन्हें फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। नवल किशोर यादव पटना शिक्षक और डॉ. एनके यादव कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं।