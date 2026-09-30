Bihar MLC Election: दूसरे दिन 3 नामांकन, BJP के एनके यादव समेत जसुपा के 2 प्रत्याशी मैदान में; अब तक 6 ने भरा पर्चा

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक कोटे की आठ सीटों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। पहले दिन तीन और दूसरे दिन बुधवार को तीन प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। इसके साथ ही अब तक कुल छह अभ्यर्थी मैदान में उतर चुके हैं। इनमें चार दलीय और दो निर्दलीय प्रत्याशी हैं।

भाजपा के एनके यादव ने कोसी स्नातक सीट से भरा पर्चा बुधवार को भाजपा के डा. एनके यादव ने कोसी (स्नातक) सीट से नामांकन किया। वहीं जन सुराज पार्टी की ओर से तिरहुत (शिक्षक) सीट पर श्यामनंदन कुमार यादव और तिरहुत (स्नातक) सीट पर विमोहन कुमार ने पर्चा दाखिल किया। इससे इन सीटों पर चुनावी मुकाबले की तस्वीर और स्पष्ट होने लगी है।

आठ सीटों पर छह अक्टूबर तक नामांकन विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक कोटे की चार-चार सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। नामांकन की अंतिम तिथि छह अक्टूबर है। 23 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 27 अक्टूबर को मतगणना कराई जाएगी।

रिक्त होने वाली आठ सीटों में दो भाजपा, एक-एक जदयू, कांग्रेस और भाकपा की हैं, जबकि तीन सीटों पर निर्दलीय सदस्य हैं। कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नामांकन के साथ ही कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय नजर आने लगा है। एनडीए, महागठबंधन और जन सुराज पार्टी की मौजूदगी से चुनावी समीकरण बन रहे हैं। कुछ सीटों पर मजबूत निर्दलीय प्रत्याशी मुकाबले को चौतरफा भी बना सकते हैं। तिरहुत (स्नातक) सीट पर मौजूदा विधान पार्षद वंशीधर ब्रजवासी के फिर निर्दलीय मैदान में उतरने की चर्चा है। सभी आठ सीटों पर जसुपा ने उतारे प्रत्याशी जन सुराज पार्टी इस चुनाव में सभी आठ सीटों पर प्रत्याशी उतार रही है। राजद महागठबंधन में छह सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, जबकि कांग्रेस और भाकपा को एक-एक सीट मिली है।