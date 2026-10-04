बिहार MLC चुनाव: RJD का कांग्रेस पर पलटवार, दरभंगा सीट पर भी उतारा प्रत्याशी 

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले आगामी चुनाव को लेकर महागठबंधन के भीतर का अंतरकलह पूरी तरह सामने आ गया है।

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कुमर राय को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके साथ ही विधान परिषद चुनाव में RJD के कुल प्रत्याशियों की संख्या बढ़कर सात हो गई है।

आपको बता दें कि RJD ने शुरुआत में अपने 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। गठबंधन के तहत दरभंगा शिक्षक सीट कांग्रेस के लिए और तिरहुत शिक्षक सीट भाकपा (CPI) के लिए छोड़ी गई थी। वर्तमान में इन दोनों सीटों पर इन्हीं दोनों दलों का कब्जा है।