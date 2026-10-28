Bihar MLC Election Result: BJP के NK यादव की सबसे बड़ी जीत, बिहार की 8 सीटों पर कौन कितने अंतर से जीता? 

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar MLC chunav result 2026: बिहार विधानपरिषद चुनाव 2026 की सभी 8 सीटों के परिणाम आ गए हैं। इनमें से एनडीए ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है।

NDA में शामिल 3 पर बीजेपी और 1 सीट जदयू ने जीती है। वहीं, INDIA गठबंधन को मात्र 1 सीट मिली है, जो राजद ने जीती है। इसके अलावा, जनसुराज ने भी 1 सीट और निर्दलियों को 2 सीटों पर जीत मिली है।

कोसी स्नातक सीट में सबसे बड़ी जीत हुई है। यहां पर भाजपा के डॉ. NK यादव ने राजद प्रत्याशी को 10,026 वोटों के भारी अंतर से हराया है। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मुकाबला बेहद कड़ा रहा, जहां जन सुराज के सुरेश राय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. मदन मोहन झा को महज 324 वोटों के अंतर से हराया। इस स्टोरी में चुनाव (Bihar vidhan parishad chunav) जीतने वाले सभी प्रत्याशियों के नाम और जीत का अंतर बताया जा रहा है।