Bihar MLC Election: दरभंगा स्नातक सीट BJP के खाते में, JDU ने खोले 4 पत्ते

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की आठ सीटों के चुनाव के लिए जदयू ने अपने चार उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान सदस्य नीरज कुमार को फिर उम्मीदवार बनाया है। नीरज कुमार इस सीट से लगातार चौथी बार जदयू के प्रत्याशी होंगे।

तिरहुत स्नातक से अभिषेक झा पर भरोसा जदयू ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अभिषेक झा को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले भी वे इस क्षेत्र से जदयू के प्रत्याशी रह चुके हैं। पार्टी ने एक बार फिर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है।

सारण शिक्षक सीट से आनंद पुष्कर को टिकट सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू ने आनंद पुष्कर को उम्मीदवार बनाया है। पुष्कर इससे पहले सारण क्षेत्र के उपचुनाव में भाकपा के प्रत्याशी रहे थे। इस बार उन्होंने जदयू के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है।

दरभंगा शिक्षक सीट से प्रो. घनश्याम राय जदयू ने दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रो. घनश्याम राय को उम्मीदवार बनाया है। वे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं और वर्तमान में मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलसचिव हैं। उनके नाम की घोषणा के साथ दरभंगा शिक्षक सीट पर जदयू की दावेदारी स्पष्ट हो गई है।