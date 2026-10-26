विधान परिषद चुनाव की काउंटिंग पर RJD की नजर, धांधली रोकने के लिए CEO को सौंपी 10 मांगों की सूची

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद के चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। भाई वीरेंद्र के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद गुंजियाल को ज्ञापन सौंपा।

इसमें मतगणना के दौरान संभावित अनियमितताओं को रोकने के लिए 10 बिंदुओं पर दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का दिया हवाला राजद ने अपने ज्ञापन में 2024 के चंडीगढ़ मेयर चुनाव का उल्लेख किया। पार्टी ने कहा कि मतपत्रों की मूल स्थिति सुरक्षित रखना और वैध-अवैध मतों का निष्पक्ष निर्धारण करना जरूरी है। ज्ञापन की प्रतियां भारत निर्वाचन आयोग और संबंधित प्रमंडलों के आयुक्तों को भी भेजी गई हैं।

वायलेट पेन पर रोक लगाने की मांग राजद ने मांग की है कि मतगणना केंद्र के भीतर वायलेट पेन या उससे मिलते-जुलते पेन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाए। मतपत्रों पर अतिरिक्त टिक, क्रॉस या रेखा लगाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।