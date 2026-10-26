मंगलवार को किसका होगा मंगल? 9570 वोटों से खुलेगा 18 प्रत्याशियों की किस्मत का ताला, सारण शिक्षक सीट पर सबकी नजरें
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 18 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मंगलवार को होगा, जिसमें 9,570 मतों की गिनती की ...और पढ़ें
HighLights
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का परिणाम मंगलवार को।
कुल 9,570 मतों की गिनती से तय होगा भविष्य।
18 प्रत्याशियों में कड़ा मुकाबला, सबकी निगाहें।
जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव का परिणाम मंगलवार को सामने आएगा। कुल 10,748 मतदाताओं में से 9,570 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अब इन मतों की गिनती से 18 प्रत्याशियों का चुनावी भविष्य तय होगा।
मतगणना को लेकर प्रत्याशियों, उनके समर्थकों और शिक्षक मतदाताओं की निगाहें परिणाम पर टिकी हैं। चुनाव प्रचार और मतदान के बाद अब सबकी नजरें मतगणना केंद्र से आने वाले आधिकारिक आंकड़ों पर हैं।
चार प्रमुख प्रत्याशियों के बीच मुकाबले पर नजर
इस चुनाव में निवर्तमान एमएलसी और जनसुराज प्रत्याशी आफाक अहमद, एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी आनंद पुष्कर, राजद प्रत्याशी जयराम यादव और निर्दलीय राहुल राज प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं।
इन प्रत्याशियों के बीच मुकाबले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा है। हालांकि, किसे कितने मत मिले और किसकी स्थिति मजबूत रही, इसका वास्तविक आकलन मतगणना के आंकड़े सामने आने के बाद ही हो सकेगा।
राम पुकार सिन्हा के फैसले का कितना पड़ेगा असर?
निर्दलीय प्रत्याशी राम पुकार सिन्हा ने आनंद पुष्कर के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए मुकाबले से हटने का एलान किया था। अब मतगणना के दौरान यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी अपील का चुनावी नतीजे पर कितना प्रभाव पड़ा।
हालांकि, इस फैसले से आनंद पुष्कर को कितने मतदाताओं का समर्थन मिला, यह केवल आधिकारिक आंकड़ों से ही स्पष्ट होगा।
14 टेबलों पर होगी मतों की गिनती
राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर स्थित मतगणना केंद्र पर 14 टेबलों पर मतों की गिनती की जाएगी। मतगणना शुरू होने के साथ ही प्रत्याशियों को मिले मतों की स्थिति सामने आने लगेगी।
शुरुआती आंकड़ों से मुकाबले के रुझान का संकेत मिल सकता है, लेकिन अंतिम नतीजे के लिए पूरी प्रक्रिया संपन्न होने और आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
प्रथम वरीयता से तय होगा परिणाम या आगे बढ़ेगी गिनती?
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में वरीयता आधारित मतदान व्यवस्था के कारण मतगणना सामान्य चुनावों से अलग प्रक्रिया के तहत होती है। यदि किसी प्रत्याशी को प्रथम वरीयता के वैध मतों के आधार पर निर्धारित जीत का कोटा मिल जाता है, तो परिणाम उसी चरण में तय हो सकता है।
ऐसा नहीं होने पर लागू निर्वाचन नियमों के अनुसार मतगणना के अगले चरण की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए मंगलवार को सभी की निगाहें मतगणना के हर चरण पर रहेंगी।
निवर्तमान एमएलसी के सामने सीट बचाने की चुनौती
निवर्तमान एमएलसी आफाक अहमद के सामने अपनी सीट बरकरार रखने की चुनौती है, जबकि अन्य प्रत्याशी जीत हासिल कर नया प्रतिनिधि बनने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
18 प्रत्याशियों के बीच हुए इस चुनाव में शिक्षक मतदाताओं ने किसे सबसे अधिक समर्थन दिया और जीत का अंतर कितना रहेगा, यह मतगणना पूरी होने के बाद स्पष्ट होगा।
मंगलवार को साफ होगी चुनावी तस्वीर
मंगलवार को मतगणना पूरी होने के साथ सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनावी परिणाम पर चल रही अटकलों का अंत होगा।
परिणाम से न केवल विजेता का नाम सामने आएगा, बल्कि यह भी स्पष्ट होगा कि शिक्षक मतदाताओं ने अपने प्रतिनिधि के चयन में किस प्रत्याशी पर भरोसा जताया है। फिलहाल प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की नजरें मतगणना केंद्र से आने वाले आधिकारिक परिणाम पर टिकी हैं।
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