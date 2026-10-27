MLC चुनाव की काउंटिंग में CCTV न होने पर बवाल, राजद-कांग्रेस और जनसुराज प्रत्याशी ने उठाए सवाल; DM ने दिया जवाब

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद चुनाव की मतगणना के दौरान पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में CCTV कैमरे नहीं होने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राजद, कांग्रेस और जनसुराज के प्रत्याशियों ने मतगणना केंद्र की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई है।

राजद प्रत्याशी डॉ. संजीव कुमार सिंह ने निर्वाची पदाधिकारी-सह-प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिखकर मतगणना हॉल में तत्काल CCTV कैमरे लगाने की मांग की है। वहीं, जनसुराज प्रत्याशी अनुज सिंह ने भी केंद्र में CCTV नहीं होने और गंदगी का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. संजय कुमार भी CCTV कैमरे नहीं होने के विरोध में धरने पर बैठ गए। राजद प्रत्याशी ने निर्वाचन अधिकारियों को लिखा पत्र पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से राजद प्रत्याशी डॉ. संजीव कुमार सिंह ने अपनी शिकायत में कहा है कि मतगणना हॉल के अंदर जाने पर उन्हें CCTV कैमरे नहीं दिखाई दिए, जबकि अन्य स्थानों पर कैमरे लगे हुए थे।

उन्होंने इसे गंभीर विषय बताते हुए मतगणना की पारदर्शिता और प्रत्येक मत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। संजीव कुमार सिंह ने निर्वाची पदाधिकारी-सह-प्रमंडलीय आयुक्त को लिखे पत्र की प्रतिलिपि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार और भारत निर्वाचन आयोग को भी भेजी है। उन्होंने मांग की है कि मतगणना हॉल में CCTV कैमरे लगाए जाएं और उनकी कार्यशीलता सुनिश्चित की जाए।

पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग कराने की मांग राजद प्रत्याशी ने मतगणना की पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग कराने और उसे सुरक्षित रखने की मांग की है। उन्होंने निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप CCTV निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा अपनी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई कर लिखित सूचना देने का आग्रह किया है।

उनका कहना है कि मतगणना जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। CCTV व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से मतगणना की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। हालांकि, CCTV कैमरे नहीं होने के आरोप और मतगणना की वास्तविक व्यवस्था के बारे में संबंधित अधिकारियों का आधिकारिक स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण होगा। जनसुराज प्रत्याशी अनुज सिंह ने भी उठाए सवाल जनसुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह ने भी मतगणना केंद्र की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में गंदगी है और CCTV कैमरे भी नहीं लगे हैं। अनुज सिंह ने कहा कि वह इस मामले में शिकायत करने जा रहे हैं और चुनाव आयोग को ईमेल के जरिए भी अपनी बात पहुंचाएंगे। अनुज सिंह के मतगणना केंद्र में प्रवेश को लेकर भी कथित तौर पर रोकने की कोशिश किए जाने की बात सामने आई है। इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। गौरतलब है कि मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने अनुज सिंह का समर्थन किया है।

कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. संजय कुमार धरने पर बैठे CCTV कैमरों की व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. संजय कुमार भी विरोध में धरने पर बैठ गए। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना CCTV कैमरों के मतगणना कैसे कराई जा रही है।

उनका कहना है कि मतगणना की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और इसकी निगरानी की समुचित व्यवस्था होनी जरूरी है। तीनों प्रत्याशियों की ओर से उठाए गए सवालों के बाद मतगणना केंद्र की व्यवस्था चर्चा में आ गई है। अब इस मामले में निर्वाचन अधिकारियों की ओर से स्थिति स्पष्ट किए जाने और शिकायतों पर कार्रवाई की जानकारी दिए जाने का इंतजार है।

पटना डीएम कुंदन कुमार ने दिया जवाब CCTV कैमरों को लेकर उठे सवाल पर पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा कि इस चुनाव में CCTV कैमरे नहीं रहते हैं। वहीं, मतगणना केंद्र में गंदगी की शिकायत पर उन्होंने कहा कि इसे ठीक करा लिया जाएगा।

डीएम के इस बयान के बाद CCTV व्यवस्था को लेकर प्रत्याशियों की आपत्तियां और प्रशासन का पक्ष सामने आया है। अब मुख्य सवाल यह है कि मतगणना की निगरानी के लिए कौन-सी व्यवस्थाएं लागू हैं और प्रत्याशियों की शिकायतों पर निर्वाचन प्रशासन क्या कदम उठाता है।