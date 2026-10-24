Bihar MLC Election 2026: पटना में अनंत सिंह और नीरज कुमार के समर्थकों में झड़प, 3 को हिरासत में लिया गया

संवाद सूत्र, मोकामा। पटना स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के दौरान मोकामा में विधायक अनंत सिंह और नीरज कुमार के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। मतदान शुरू होने के साथ ही दोनों पक्षों के समर्थक मतदान केंद्र से दूर सड़क पर आमने-सामने आ गए। इस दौरान धक्का-मुक्की भी हुई।

स्थिति बिगड़ने से पहले प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। पुलिस ने अनंत सिंह के निजी सुरक्षा गार्ड विपिन सिंह, समर्थक राजेश सिंह और नगर भाजपा अध्यक्ष राहुल रंजन को हिरासत में लिया। संभावित तनाव को देखते हुए मोकामा और घोसवरी प्रखंड परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। ग्रामीण एसपी कोमल मीणा, बाढ़ एसडीओ कृष्णा जोशी और एसडीपीओ रामकृष्णा ने दोनों प्रखंडों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। प्रशासन की सतर्कता के बीच मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।