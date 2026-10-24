अनंत सिंह ने जदयू की बढ़ाई टेंशन: ललन सिंह को जवाब, निशांत पर तंज; अब नेतृत्व की परीक्षा

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार की राजनीति में मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के बहाने जदयू नेतृत्व के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ जन सुराज के अनुज सिंह का समर्थन करने से शुरू हुआ विवाद अब पार्टी अनुशासन और नेतृत्व की साख से जुड़ गया है।

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मध्यस्थता भी अनंत सिंह का रुख नहीं बदल सकी। वहीं, निशांत कुमार पर उनकी तंज भरी टिप्पणी ने इस पूरे प्रकरण को और राजनीतिक बना दिया है। इस घटनाक्रम में सबसे अहम सवाल अनंत सिंह के जदयू छोड़ने का नहीं, बल्कि यह है कि पार्टी अपने ही विधायक के खुले विरोध से कैसे निपटती है। क्या जदयू कार्रवाई करके संगठनात्मक अनुशासन का संदेश देगी या मोकामा में अनंत सिंह के प्रभाव को देखते हुए समझौते का रास्ता तलाशेगी? दोनों विकल्पों के अपने राजनीतिक मायने हैं। उम्मीदवार से नाराजगी, लेकिन चुनौती पूरे संगठन को अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच विवाद की जड़ पुरानी नाराजगी बताई जा रही है। अनंत सिंह का आरोप है कि मोकामा विधानसभा चुनाव के दौरान नीरज कुमार ने उनके खिलाफ प्रचार किया था। उनका कहना है कि उस समय शिकायत करने के बावजूद पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की।

अब जब नीरज कुमार को पटना स्नातक सीट से उम्मीदवार बनाया गया, तो अनंत सिंह ने उनके विरोध में उतरने का फैसला किया। एक अक्टूबर को जन सुराज के अनुज सिंह के नामांकन में पहुंचकर अनंत सिंह ने अपना समर्थन सार्वजनिक कर दिया। यह कदम जदयू के लिए महज एक विधायक की नाराजगी नहीं था। किसी भी राजनीतिक दल में उम्मीदवार चयन का फैसला नेतृत्व का होता है और उस फैसले के खिलाफ अपने ही विधायक का खड़ा होना संगठन की एकजुटता पर सवाल खड़ा करता है। यही वजह है कि विवाद का दायरा नीरज कुमार तक सीमित नहीं रहा। अब मामला इस बात से भी जुड़ गया है कि पार्टी के फैसले को चुनौती देने वाले नेता के प्रति नेतृत्व का रुख क्या होगा। ललन सिंह की कोशिश के बाद भी नहीं बदला रुख विवाद बढ़ने पर अनंत सिंह को मनाने की कोशिश की गई। नीतीश कुमार की पहल के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने उनसे बातचीत की। इस दौरान पुराने विवाद और पार्टी की ओर से पहले कार्रवाई नहीं किए जाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। बातचीत के बाद ऐसी सहमति बनने की बात सामने आई कि अनंत सिंह नीरज कुमार के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन उनके पक्ष में प्रचार भी नहीं करेंगे।

यह व्यवस्था विवाद को शांत करने का अस्थायी प्रयास थी, न कि मतभेदों का स्थायी समाधान। अनंत सिंह ने नीरज कुमार के समर्थन में प्रचार नहीं करने का अपना रुख बनाए रखा और अनुज सिंह के प्रति समर्थन भी वापस नहीं लिया।

नौ अक्टूबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर हुई एनडीए विधायकों की बैठक में गठबंधन के उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। इसके बावजूद अनंत सिंह पीछे नहीं हटे। इससे नेतृत्व के सामने मुश्किल बढ़ गई है कि समझाइश के बाद भी विरोध जारी रहने पर अब किस तरह की प्रतिक्रिया दी जाए। ललन सिंह पर टिप्पणी से बढ़ी नेतृत्व की चिंता 23 अक्टूबर को मतदान के दिन अनंत सिंह ने ललन सिंह को लेकर ऐसी टिप्पणी की, जिसने विवाद को फिर सुर्खियों में ला दिया। मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार में सौ ललन सिंह हैं और वह दिल्ली वाले ललन सिंह को नहीं जानते।

राजनीतिक संदर्भ में इस बयान को केवल व्यक्तिगत नाराजगी के तौर पर देखना पर्याप्त नहीं होगा। ललन सिंह विवाद सुलझाने की कोशिश में शामिल वरिष्ठ नेता थे। ऐसे में उनके बारे में सार्वजनिक रूप से इस तरह की टिप्पणी से यह संकेत गया कि मध्यस्थता के बाद भी अनंत सिंह अपने रुख पर कायम हैं। हालांकि, इस बयान से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि जदयू नेतृत्व और अनंत सिंह के बीच सारे रास्ते बंद हो गए हैं। राजनीति में तीखी बयानबाजी दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अब इस मामले को केवल बंद कमरे की बातचीत से सुलझाना आसान नहीं रह गया है।

निशांत कुमार पर तंज, विवाद को मिला नया राजनीतिक आयाम इस प्रकरण में निशांत कुमार और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के नाम आने से विवाद का राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। निशांत कुमार नीरज कुमार के समर्थन में प्रचार करते दिखाई दिए। इस पर अनंत सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि वह पार्टी के मालिक हैं और कहीं भी जा सकते हैं। यह टिप्पणी ऐसे समय आई, जब जदयू के भीतर नेतृत्व, उम्मीदवार चयन और वरिष्ठ नेताओं की भूमिका को लेकर चर्चाएं चल रही थीं। इसलिए इसे केवल एक चुनावी बयान मानकर नजरअंदाज करना मुश्किल है। हालांकि, इस आधार पर निशांत कुमार और अनंत सिंह के बीच किसी सीधे राजनीतिक टकराव का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। लेकिन यह जरूर स्पष्ट होता है कि नीरज कुमार की उम्मीदवारी ने पार्टी के भीतर मौजूद असहमतियों को सार्वजनिक बहस का विषय बना दिया है। जदयू के सामने अनुशासन बनाम राजनीतिक प्रभाव की चुनौती अब जदयू के सामने सबसे कठिन सवाल है कि अनंत सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। अगर पार्टी कार्रवाई करती है, तो उसे यह संदेश देने का अवसर मिलेगा कि आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ खुलकर प्रचार करना स्वीकार्य नहीं है। इससे संगठन में अनुशासन बनाए रखने की कोशिश मजबूत हो सकती है।

लेकिन इसके साथ ही मोकामा और आसपास के क्षेत्रों में अनंत सिंह के राजनीतिक प्रभाव को लेकर भी पार्टी को विचार करना होगा। स्थानीय स्तर पर मजबूत जनाधार रखने वाले नेता के खिलाफ कार्रवाई के अपने चुनावी परिणाम हो सकते हैं। यही वजह है कि नेतृत्व के लिए फैसला आसान नहीं होगा।

दूसरी ओर, कार्रवाई नहीं करने पर भी सवाल उठ सकते हैं। पार्टी के अन्य नेताओं को यह संदेश मिल सकता है कि प्रभावशाली नेता संगठन के फैसले का विरोध करने के बावजूद राहत पा सकते हैं। ऐसे में जदयू को केवल तत्काल विवाद नहीं, बल्कि भविष्य में संगठनात्मक अनुशासन पर पड़ने वाले असर को भी ध्यान में रखना होगा। क्या जन सुराज को मिल सकता है राजनीतिक फायदा? अनंत सिंह के जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह को समर्थन देने के बाद उनके संभावित राजनीतिक विकल्पों पर चर्चा तेज हुई है। यदि जदयू और उनके बीच विवाद और बढ़ता है, तो जन सुराज के साथ नजदीकी भविष्य में नए समीकरणों का आधार बन सकती है।

फिर भी, किसी उम्मीदवार का समर्थन करने को पार्टी बदलने का संकेत मान लेना जल्दबाजी होगी। अनंत सिंह ने जदयू छोड़ने की अंतिम घोषणा नहीं की है। इसलिए जन सुराज में उनके शामिल होने की संभावना फिलहाल अटकलों के दायरे में है।

जन सुराज के लिए भी यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि किसी क्षेत्रीय रूप से प्रभावशाली नेता के साथ राजनीतिक तालमेल उसके संगठन और चुनावी रणनीति को किस तरह प्रभावित कर सकता है। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि जदयू के भीतर बढ़ता विवाद जन सुराज को राजनीतिक चर्चा में अतिरिक्त जगह दे रहा है। चुनाव परिणाम से अधिक अहम होगी पार्टी की प्रतिक्रिया पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 23 अक्टूबर को मतदान संपन्न हो चुका है और 27 अक्टूबर को परिणाम आने की प्रतीक्षा है। चुनाव परिणाम से यह पता चलेगा कि उम्मीदवारों को कितना समर्थन मिला, लेकिन उससे अकेले अनंत सिंह की राजनीतिक ताकत या जदयू की संगठनात्मक स्थिति का अंतिम आकलन नहीं किया जा सकता।