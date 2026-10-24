Bihar MLC Eletion 2026: नवादा में सबसे अधिक वोटिंग, पटना में सबसे कम हुआ मतदान

जागरण संवाददाता, पटना। पटना स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में शुक्रवार को मतदान संपन्न हो गया। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 55.82 प्रतिशत और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 74.41 प्रतिशत मतदान हुआ।

दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में नवादा जिले में सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया, जबकि पटना जिले में वोटिंग का प्रतिशत सबसे कम रहा। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में नवादा में 64.72 प्रतिशत, नालंदा में 57.09 प्रतिशत और पटना में 51.28 प्रतिशत मतदान हुआ।

वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में नवादा में 84.09 प्रतिशत, नालंदा में 79.47 प्रतिशत और पटना में 70.10 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह आठ से सभी 214 बूथों पर मतदान शुरू हुआ। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 36 प्रत्याशी मैदान में हैं।

इनमें स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 18-18 प्रत्याशी शामिल हैं। चुनाव के लिए पटना में 80 मतदान केंद्र स्नातक के लिए व 46 शिक्षक निर्वाचन के लिए बनाए गए थे। वहीं नालंदा में 37 स्नातक व 20 शिक्षक और नवादा 17 स्नातक व 14 शिक्षक निर्वाचन के लिए बूथ बनाए गए थे। मतदान के दौरान निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।

निर्वाची पदाधिकारी-सह-प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार आयुक्त कार्यालय में बने कंट्रोल रूम से पल पल की खबर लेते रहे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चुनाव के दौरान कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना प्रशासन को नहीं मिली।

नवादा में सर्वाधिक मतदान जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में नवादा के मतदाताओं ने सबसे अधिक उत्साह दिखाया। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में नवादा का मतदान प्रतिशत पटना से 13.44 प्रतिशत अधिक रहा। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी नवादा में पटना की तुलना में 13.99 प्रतिशत अधिक मतदान हुआ। मतदान संपन्न होने के बाद अब प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में बंद हो गई है। चुनाव परिणाम से ही तय होगा कि दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं ने किस प्रत्याशी पर भरोसा जताया है।

मतदान केंद्रों का डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण पटना स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन 2026 के दौरान शुक्रवार को जिलाधिकारी कुंदन कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और विधि-व्यवस्था का जायजा लिया।