Bihar MLC Election: 8 सीटों पर 150 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर, आज शाम थम जाएगा प्रचार; 23 को मतदान

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। इन सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 27 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। चुनाव में कुल 150 उम्मीदवार मैदान में हैं।

चार स्नातक और चार शिक्षक सीटों पर मुकाबला विधान परिषद की आठ सीटों में चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। स्नातक सीटों में पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी शामिल हैं। वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण की सीटें हैं। मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर को समाप्त हो रहा है। 150 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आठ सीटों पर कुल 150 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। इनमें स्नातक सीटों पर करीब 90 और शिक्षक सीटों पर 60 प्रत्याशी शामिल हैं। शुरुआत में 164 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। नामांकन जांच और नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों की संख्या घट गई। बैलेट पेपर से होगा मतदान इन सीटों पर 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। वोटिंग बैलेट पेपर के जरिए कराई जाएगी। इसके बाद 27 अक्टूबर को मतगणना होगी। चुनाव में करीब 5.32 लाख मतदाताओं के वोट डालने की उम्मीद है। इनमें स्नातक मतदाताओं की संख्या अधिक बताई गई है। पटना स्नातक सीट पर नीरज कुमार की चर्चा पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र इस चुनाव में खास चर्चा में है। यहां जदयू के मौजूदा विधान पार्षद नीरज कुमार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं, मोकामा के विधायक अनंत सिंह की राजनीतिक भूमिका भी चर्चा का विषय बनी हुई है।

खबर के मुताबिक, अनंत सिंह जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं। इस वजह से इस सीट के मुकाबले पर राजनीतिक नजरें टिकी हैं। एनडीए, राजद और जन सुराज ने उतारे प्रत्याशी चुनाव में एनडीए, राजद, जन सुराज और अन्य दलों के उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा और जदयू के बीच सीटों को लेकर तालमेल है, जबकि जन सुराज ने सभी आठ सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं।