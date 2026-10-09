बिहार विधान परिषद चुनाव: 12 नामांकन रद; 2 ने वापस लिया नाम, अब स्नातक कोटे में 90 और शिक्षक में 60 प्रत्याशी

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar MLC Election: विधान परिषद की आठ सीटों के लिए दलीय-निर्दलीय मिलाकर कुल 164 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया था।

दस्तावेज की कमी और तथ्यगत त्रुटियों के कारण उनमें से 12 के पर्चे निरस्त कर दिए गए। नाम वापसी के अंतिम दिन शुक्रवार को दो निर्दलीय अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया।

उसके बाद कुल 150 दावेदार शेष रह गए हैं। इनमें 90 प्रत्याशी स्नातक कोटे की चार सीटों के लिए हैं। शिक्षक कोटे की भी इतनी ही सीटों पर चुनाव हो रहा है। उनके लिए अब 60 प्रत्याशी शेष बचे हैं।

प्रत्याशियों की संख्या स्नातक सीटें दरभंगा: 40 पटना: 18 तिरहुत: 17 कोसी: 15 शिक्षक सीटें पटना: 18 सारण:18 दरभंगा:13 तिरहुत: 11 नामांकन वापस लेने वाले दोनों अभ्यर्थी शिक्षक कोटे की सीटों पर दावेदार थे। अर्चिता प्रकाश ने पटना (शिक्षक) सीट से नाम वापस लिया है और जयराम राय ने सारण (शिक्षक) सीट से।

90 प्रत्याशी बचे स्नातक कोटे की व 60 शिक्षक कोटे की सीटों के लिए ये दोनों सीटें एनडीए में उभरे मतभेद के कारण चर्चा में हैं। पटना (शिक्षक) सीट पर जदयू के नीरज कुमार को हैट-ट्रिक के रोकने के लिए उन्हीं की पार्टी के विधायक अनंत सिंह जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी अनुज सिंह के पक्षधर बन गए हैं।