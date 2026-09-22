बिहार में 10वीं की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या, 475 KM दूर लखनऊ में रेलवे ट्रैक पर मिला शव

संवाद सूत्र, बिहटा। बिहटा थानाक्षेत्र से एक नाबालिग स्कूली छात्रा को गलत नियत से अपहरण कर दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंकने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है।

पीड़िता की माता ने बिहटा थाने में लिखित आवेदन देकर बिहटा के पथलैटिया निवासी शंकर राय, दुर्गा राय एवं लक्ष्मण कुमार को नामजद अभियुक्त बनाते हुए न्याय की गुहार लगाई है।

स्वजन का आरोप है कि आरोपियों ने सोची-समझी साजिश के तहत घटना को अंजाम देकर मामले को रेल हादसे का रूप देने की कोशिश की है। बिहटा पुलिस एक नामजद आरोपी लक्ष्मण कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दिया है।

18 सितंबर को अचानक छात्रा लापता सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहटा के पथलौटीया गांव की रहने वाली दसवीं क्लास की नाबालिग छात्रा है। बीते तीन दिन पूर्व में 18 सितंबर को अचानक छात्रा लापता हो गयी थी। स्वजन को खोजबीन में पता चला कि गांव के तीनो युवकों के द्वारा गलत नियत से छात्रा का अपहरण कर लिया गया है। 19 सितंबर की सुबह करीब पांच बजे लखनऊरेल प्रशासन के द्वारा स्वजन को जानकारी मिली कि उनकी बच्ची घायल अवस्था में आलमनगर के समीप रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ है।

बच्ची की इलाज के दौरान मौत घटना की सूचना पर जबतक स्वजन आनन फानन में लखनऊ पहुंचे। लेकिन तबतक बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो चुकी थी। स्वजन शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद सोमवार को बिहटा पहुंच थाना मेंं लिखित शिकायत दर्ज कराई।