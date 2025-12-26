ड‍िजि‍टल डेस्‍क, पटना। बिहार विधानसभा के नेता प्रत‍िपक्ष तेजस्‍वी यादव (Tejashwi Yadav) के विदेश दौरे पर सियासत शांत नहीं हो रही। बिहार सरकार के कृष‍ि मंत्री रामकृपाल यादव ने इस बीच बड़ा बयान दे दिया है।

उन्‍होंने कहा क‍ि राष्‍ट्रीय जनता दल (RJD) के सभी 25 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। वे क‍िसी भी समय हमारे साथ आ सकते हैं। तेजस्‍वी यादव की पार्टी खत्‍म हो चुकी है। वे जीरो पर आउट हो जाएंगे।

मंत्री ने तेजस्‍वी यादव के विदेश जाने पर भी तंज कसा। कहा क‍ि उनको हार बर्दाश्‍त नहीं हुआ। जनता के बीच जाने में शर्म हुआ तो भागकर विदेश चले गए।

मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूं क‍ि उनके सभी 25 विधायक हमारी पार्टी के काॅन्‍टेक्‍ट में हैं। कभी भी वे भाजपा ज्‍वाइन कर सकते हैं। अपनी पार्टी संभालो, कुछ बचा नहीं है।

विपक्ष मुक्‍त विधानसभा चाहते हैं रामकृपाल यादव

मंत्री के इस बयान पर राजद प्रवक्‍ता मृत्‍युंजय तिवारी ने कहा कि जैसे-तैसे मशीनरी मैनेजमेंट से 202 सीटों का जनादेश तो मिल चुका है। बावजूद वे बेचैनी में हैं। वे विपक्ष मुक्‍त विधानसभा चाहते हैं।