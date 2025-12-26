RJD के सभी 25 विधायक ज्वाइन करेंगे BJP; बिहार के मंत्री का बड़ा दावा, तेजस्वी पर भी तंज
बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने दावा किया है कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सभी 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होंगे। इस बयान से बिहार ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के विदेश दौरे पर सियासत शांत नहीं हो रही। बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने इस बीच बड़ा बयान दे दिया है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सभी 25 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। वे किसी भी समय हमारे साथ आ सकते हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी खत्म हो चुकी है। वे जीरो पर आउट हो जाएंगे।
मंत्री ने तेजस्वी यादव के विदेश जाने पर भी तंज कसा। कहा कि उनको हार बर्दाश्त नहीं हुआ। जनता के बीच जाने में शर्म हुआ तो भागकर विदेश चले गए।
मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि उनके सभी 25 विधायक हमारी पार्टी के काॅन्टेक्ट में हैं। कभी भी वे भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी पार्टी संभालो, कुछ बचा नहीं है।
विपक्ष मुक्त विधानसभा चाहते हैं रामकृपाल यादव
मंत्री के इस बयान पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जैसे-तैसे मशीनरी मैनेजमेंट से 202 सीटों का जनादेश तो मिल चुका है। बावजूद वे बेचैनी में हैं। वे विपक्ष मुक्त विधानसभा चाहते हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने कहा कि उन्हें किसानों से तो कोई मतलब है नहीं। कृषि मंत्री होकर भी उन्हें किसानों के हालात की कोई चिंता नहीं है।
पिता-पुत्र की अनुपस्थिति में खाली हो रहा आवास
तेजस्वी यादव जहां विदेश में हैं, तो उनके पिता लालू प्रसाद दिल्ली में हैं। वहां बीते दिनों उनका मोतियाबिंंद का ऑपरेशन हुआ था।
इधर 10 सर्कुलर रोड आवास भी देर रात खाली करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। करीब एक माह पहले ही आवास खाली करने का नोटिस दिया गया था।
पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया गया है। आवास को लेकर भी खूब सियासत हुई। राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने तो यहां तक कह दिया था कि किसी हाल में आवास खाली नहीं किया जाएगा।
