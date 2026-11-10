'2 लाख दो वरना छापा पड़ेगा', बिहार में इंजीनियरों को धमकाने वाला 20 साल का फर्जी अफसर गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, पटना। हेलो! निगरानी से बोल रहा हूं। आपके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत है। दो लाख रुपये लेकर संपर्क कीजिए। मामला रफा-दफा कर दिया जाएगा। पैसे नहीं दिए तो छापामारी होगी।

बिहार के सरकारी अफसरों को फोन पर कुछ इसी तरह धमकी देकर पैसे वसूलने का मामला सामने आया है। इस मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने फर्जी निगरानी अधिकारी बन धमकी देने वाले 20 वर्षीय निहाल कुमार राय को गिरफ्तार किया है।

वह मूल रूप से गोपालगंज के मीरगंज थाना अंतर्गत पचफेरा का मूल निवासी है और अभी पटना के गर्दनीबाग में रह रहा था। उसने पूछताछ में कई इंजीनियरों और कार्यपालक अभियंताओं से भी रुपये वसूलने की बात स्वीकार की है।

ईओयू के अनुसार, कटिहार के बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सलमारी में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता कृपानाथ चन्द्र विश्वास ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि छह नवंबर को उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति ने फोन कर खुद को निगरानी विभाग का अधिकारी है।

फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि आपके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली है। कार्रवाई से बचना है तो दो लाख रुपये लेकर पटना आएं। रुपये देने पर शिकायत की प्रति उपलब्ध कराने और मामला खत्म कराने का भरोसा दिया। साथ ही पटना नहीं आने पर कभी भी छापामारी होने की धमकी दी।