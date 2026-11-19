डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की पहचान अब केवल धान, गेहूं और पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं रह गई है। राज्य का जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी मजबूत जगह बना रहा है। 20 से अधिक देशों तक पहुंच बना चुके इस उत्पाद के लिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीस जैसे बाजारों से नई संभावनाएं खुली हैं।

बिहार में एनडीए सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई योजनाओं पर काम किया गया है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ मखाने का उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे प्रसंस्कृत उत्पाद के रूप में वैश्विक ब्रांड बनाना भी है।

बिहटा से ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची मखाने की खेप, बढ़ी अंतरराष्ट्रीय पहचान इस साल बिहार के मखाना उत्पादों का अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ग्रीस में निर्यात हुआ है। सबसे खास बात यह रही कि पहली बार बिहटा स्थित बियाडा औद्योगिक क्षेत्र से 18 मीट्रिक टन जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना की समुद्री खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के सहयोग से मखाना समेत बिहार के अन्य कृषि उत्पादों को विदेशी बाजारों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इससे मखाना उत्पादकों और प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमियों के लिए कमाई के नए अवसर बन रहे हैं।

मखाने की खेती बढ़ाने के लिए 89.80 करोड़ रुपये का बजट दुनियाभर में मखाने की बढ़ती मांग को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में मखाना विकास योजना के लिए 89.80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से खेती का रकबा बढ़ाने, उन्नत किस्मों के बीज तैयार करने और किसानों को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जा रहा है।

किसानों को खेती की लागत पर 75 प्रतिशत तक अनुदान सीधे डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। तालाब के साथ-साथ खेतों में भी मखाने की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सबौर मखाना-1 और स्वर्ण वैदेही के गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

अब सिर्फ मखाना उगाने तक सीमित नहीं रहेंगे किसान, प्रोसेसिंग से भी बढ़ेगी कमाई मखाने की खेती के बाद उसके प्रसंस्करण को भी आधुनिक बनाने की तैयारी है। पारंपरिक और आधुनिक उपकरण किट की खरीद पर 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।

सरकार की कोशिश है कि किसान केवल कच्चे मखाने यानी गुड़ी के उत्पादन तक सीमित न रहें। वे ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, प्रसंस्करण और पैकेजिंग जैसे कामों से भी जुड़ें, ताकि उत्पाद की कीमत बढ़े और कमाई का बड़ा हिस्सा किसानों तथा स्थानीय उद्यमियों तक पहुंचे।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई) और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के सहयोग से प्रोसेसिंग यूनिट, ग्रेडिंग-सॉर्टिंग मशीन तथा पैकेजिंग प्लांट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। मखाने के साथ फल-सब्जी, दलहन और तिलहन पर भी बड़ा दांव बिहार सरकार कृषि को विविधतापूर्ण बनाने और किसानों को कमाई के अतिरिक्त विकल्प देने पर भी जोर दे रही है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन की 2026-28 की योजनाओं के लिए 78.34 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इस राशि से फल, सब्जी, फूल और अन्य उद्यानिकी फसलों का उत्पादन बढ़ाने तथा खेती का क्षेत्र विस्तार करने को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन और राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन के जरिए दालों और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने की योजना है।

परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी सरकार की रणनीति किसानों को एक ही फसल पर निर्भर रखने के बजाय खेती के कई विकल्प उपलब्ध कराने की है। अच्छे बीज और सिंचाई पर जोर, कृषि ढांचे को मजबूत करने की तैयारी खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने पर भी काम हो रहा है। नई राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र स्थापित करने की नीति को मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई है।

इस नीति के तहत शहरी क्षेत्रों में स्थित बीज गुणन प्रक्षेत्रों की जमीन अन्य विभागों की विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बदले ग्रामीण क्षेत्रों में दोगुनी भूमि पर नए बीज गुणन प्रक्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। बीज की गुणवत्ता और भंडारण की सुविधाएं मजबूत करने के लिए 11.83 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

खेत से विदेशी बाजार तक पहुंचेगा बिहार का मखाना, किसानों के लिए कितनी बड़ी है यह उम्मीद? मिथिला मखाना का 20 से अधिक देशों तक पहुंचना बिहार के कृषि उत्पादों के लिए बड़ी उपलब्धि है। लेकिन असली बदलाव तब दिखेगा, जब निर्यात का लाभ सीधे किसानों, छोटे कारोबारियों और स्थानीय प्रसंस्करण इकाइयों तक पहुंचेगा।