डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Librarian Eligibility Test 2026: बिहार में विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से आयोजित लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा सोमवार, 23 नवंबर से शुरू होने जा रही है। परीक्षा 6 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित होगी।

बोर्ड ने अभ्यर्थियों के अंतिम प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं। परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले अभ्यर्थियों को ड्रेस और सामान से जुड़े नियमों की जानकारी रखना जरूरी है। खास बात यह है कि कलाई घड़ी, मोबाइल, मेहंदी और नेल पॉलिश तक पर रोक लगाई गई है।

23 नवंबर से शुरू होगी परीक्षा, 6 दिसंबर तक चलेगा सिलसिला बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा का आयोजन 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक किया जाएगा। परीक्षा अलग-अलग तिथियों और पालियों में कंप्यूटर आधारित मोड में होगी।

अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र में परीक्षा की तारीख, समय और केंद्र की जानकारी दी गई है। बोर्ड ने साफ किया है कि प्रवेश पत्र में दर्ज परीक्षा केंद्र और समय में बदलाव के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी परीक्षा से पहले अपने एडमिट कार्ड की सभी जानकारियां अच्छी तरह जांच लें।

सेंटर पर घड़ी, मोबाइल और पर्स ले जाना मना परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को केवल प्रवेश पत्र, मूल फोटो पहचान पत्र और बॉल पेन ले जाने की अनुमति होगी। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कलाई घड़ी, पर्स और बैग ले जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी।

ऐसे में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले अपने सामान की जांच कर लें। प्रतिबंधित वस्तुएं साथ ले जाने से परीक्षा के दौरान परेशानी हो सकती है। बेहतर होगा कि अभ्यर्थी जरूरी दस्तावेजों के अलावा कोई अतिरिक्त सामान लेकर न पहुंचें।

मेहंदी और नेल पॉलिश लगाने पर भी पाबंदी परीक्षा में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हाथों पर मेहंदी, स्याही, रंग या नेल पॉलिश लगाने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों को इस नियम का विशेष ध्यान रखना होगा। परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

इसके अलावा परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले संबंधित सीट पर लॉग-इन आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति भी नहीं होगी। 150 सवाल, ढाई घंटे का मिलेगा समय; नेगेटिव मार्किंग नहीं लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और इसे हल करने के लिए 150 मिनट यानी ढाई घंटे का समय मिलेगा।

अभ्यर्थियों के लिए राहत की बात यह है कि गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अलग-अलग तारीखों और पालियों में परीक्षा आयोजित होने के कारण अंकों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक हल करने का प्रयास करना चाहिए।

किस वर्ग के अभ्यर्थियों को कितने अंक लाने होंगे? परीक्षा में सफल होने के लिए अलग-अलग श्रेणियों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित किए गए हैं। सामान्य वर्ग : 50 प्रतिशत

: 50 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग : 45.5 प्रतिशत

: 45.5 प्रतिशत अत्यंत पिछड़ा वर्ग : 42.5 प्रतिशत

: 42.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति : 40 प्रतिशत

: 40 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति : 40 प्रतिशत

: 40 प्रतिशत दिव्यांग अभ्यर्थी : 40 प्रतिशत

: 40 प्रतिशत महिला अभ्यर्थी: 40 प्रतिशत अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

17 नवंबर को जारी हुआ एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड बिहार बोर्ड ने 17 नवंबर को परीक्षा के लिए अंतिम प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आवेदन संख्या या यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ मूल फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा।

परीक्षा देने से पहले इन बातों का रखें ध्यान अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के लिए निकलने से पहले एडमिट कार्ड में दर्ज तारीख, पाली और केंद्र का पता जरूर जांच लें। प्रतिबंधित सामान साथ न रखें और बायोमेट्रिक सत्यापन से जुड़े निर्देशों का पालन करें। परीक्षा के समय में बदलाव की अनुमति नहीं होगी।