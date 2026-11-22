राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद के आठ नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए सोमवार, 23 नवंबर का दिन खास होने जा रहा है। चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आए सदस्य कल विधान परिषद की सदस्यता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12:30 बजे विधान परिषद उपभवन के सभागार में आयोजित होगा।

कार्यकारी सभापति प्रो. (डॉ.) रामवचन राय सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही सभी आठ सदस्यों का विधायी सफर औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। 12:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह विधान परिषद सचिवालय की ओर से शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को सोमवार को निर्धारित समय पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

समारोह दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। सदस्यों से कार्यक्रम शुरू होने से 15 मिनट पहले यानी 12:15 बजे तक सभागार में अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत लेंगे शपथ नवनिर्वाचित सदस्यों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत शपथ एवं प्रतिज्ञान दिलाया जाएगा। कार्यकारी सभापति प्रो. (डॉ.) रामवचन राय इस प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। शपथ ग्रहण के साथ ही सभी सदस्य सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए औपचारिक रूप से अधिकृत हो जाएंगे। इसके बाद वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को विधान परिषद में उठा सकेंगे। चार शिक्षक और चार स्नातक सीटों से हुआ है चुनाव बिहार विधान परिषद की चार शिक्षक और चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव कराया गया था। इन आठ सीटों पर चुनाव परिणाम आने के बाद अब सदस्यता की शपथ दिलाने की तैयारी पूरी की जा रही है।

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से चार और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से चार प्रतिनिधि उच्च सदन पहुंचे हैं। शपथ ग्रहण के साथ ही इन सभी का विधायी कार्यकाल औपचारिक रूप से शुरू होगा। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से ये चार चेहरे पहुंचे विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से पटना सीट पर डॉ. संजीव कुमार ने जीत दर्ज की है। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सुरेश राय निर्वाचित हुए हैं। वहीं, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नरेंद्र सिंह और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. राहुल राज ने जीत हासिल की है। ये चारों सदस्य सोमवार को विधान परिषद की सदस्यता की शपथ लेंगे।

स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से इन चार सदस्यों को मिली जगह स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से पटना सीट पर नीरज कुमार निर्वाचित हुए हैं। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बंशीधर ब्रजवासी ने जीत दर्ज की है। दरभंगा स्नातक क्षेत्र से अनिल कुमार झा और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. एनके यादव चुनकर आए हैं। इन चारों के शपथ लेने के बाद विधान परिषद में स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा।