बिहार विधान परिषद में 125 नवचयनित कर्मियों की नौकरी पर संकट, नियुक्ति प्रक्रिया पर उठे सवाल; सचिवालय में प्रवेश पर रोक

राज्य ब्यूरो, पटना।बिहार विधान परिषद सचिवालय में हाल में नियुक्त किए गए 125 से अधिक कर्मियों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितता और चयनित अभ्यर्थियों की कार्यकुशलता पर सवाल उठने के बाद सचिवालय प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में पिछले दो महीनों के दौरान विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब इन नियुक्तियों की प्रक्रिया और अभ्यर्थियों की योग्यता की जांच की जा रही है। इसी बीच कौशल जांच परीक्षा से बचने वाले नवचयनित कर्मियों के सचिवालय में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। शुक्रवार को प्रवेश नहीं मिलने पर नवचयनित अभ्यर्थियों ने सचिवालय के मुख्य द्वार पर हंगामा भी किया। पांच श्रेणियों के 125 से अधिक पदों पर हुई थी नियुक्ति विधान परिषद सचिवालय में जिन पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, उनमें 57 सुरक्षा प्रहरी, 36 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 15 कार्यालय परिचारी, 10 निम्न वर्गीय लिपिक और सात निजी सहायक (आशुलिपिक) शामिल हैं।

इनमें से अधिकांश अभ्यर्थी योगदान भी कर चुके हैं, जबकि कुछ का योगदान बाकी है। अब नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद इन सभी की स्थिति अनिश्चित हो गई है। सचिवालय प्रशासन की ओर से कार्यकुशलता की जांच पर जोर दिया जा रहा है।

लिखित परीक्षा से लेकर टाइपिंग टेस्ट तक पर उठे सवाल नियुक्तियों को लेकर सबसे गंभीर सवाल चयन प्रक्रिया को लेकर उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जैसी निर्धारित प्रक्रियाओं की अनदेखी कर अभ्यर्थियों का चयन किया गया।

जांच के दौरान यह बात भी सामने आने की चर्चा है कि कुछ नवचयनित कर्मियों को उनके पद के अनुरूप जरूरी कामकाज की जानकारी नहीं है। कई अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टाइपिंग में परेशानी है, जबकि कुछ आशुलिपिकों को शॉर्टहैंड का पर्याप्त ज्ञान नहीं होने की बात सामने आई है। कौशल परीक्षा से दूरी बना रहे नवचयनित कर्मी सचिवालय प्रशासन की ओर से नवचयनित कर्मियों की वास्तविक कार्यक्षमता परखने के लिए कौशल जांच परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, इस परीक्षा में शामिल होने को लेकर भी अभ्यर्थियों का रुख सवालों के घेरे में है। बताया गया है कि जांच प्रक्रिया में शामिल नहीं होने वाले कर्मियों के सचिवालय प्रवेश पर रोक लगाई गई है। शुक्रवार को इसी रोक के विरोध में नवचयनित अभ्यर्थियों ने सचिवालय के मुख्य द्वार पर हंगामा किया।

सात आशुलिपिकों में एक भी नहीं पहुंचा जांच परीक्षा देने इस पूरे मामले में सात निजी सहायक यानी आशुलिपिकों की स्थिति विशेष रूप से चर्चा में है। सचिवालय प्रशासन ने चार नवंबर को सभी सात नव नियुक्त आशुलिपिकों को शॉर्टहैंड की जांच परीक्षा के लिए बुलाया था, लेकिन एक भी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुआ।

इसके बाद प्रशासन ने उन्हें दूसरा मौका देने का निर्णय लिया है। अब 18 नवंबर को दोबारा शॉर्टहैंड जांच परीक्षा आयोजित की जाएगी। 18 नवंबर की परीक्षा होगी निर्णायक सचिवालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दूसरी निर्धारित तिथि पर भी परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले आशुलिपिकों की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। ऐसे में सातों अभ्यर्थियों के सामने अपनी कार्यकुशलता साबित करने की चुनौती है। दूसरी ओर, अन्य पदों पर चयनित कर्मियों की भी कौशल जांच को लेकर स्थिति महत्वपूर्ण बनी हुई है। जांच प्रक्रिया के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होने की संभावना है।

नियुक्ति प्रक्रिया और योग्यता दोनों की होगी कसौटी विधान परिषद सचिवालय में नियुक्तियों को लेकर उठा विवाद अब दो स्तरों पर केंद्रित हो गया है। एक तरफ चयन प्रक्रिया में निर्धारित नियमों के पालन को लेकर सवाल हैं, तो दूसरी तरफ चयनित अभ्यर्थियों की पद के अनुरूप कार्यक्षमता परखने की चुनौती है।