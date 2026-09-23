'जमाबंदी की कमियों को दूर करना CO की जिम्मेदारी', राजस्व विभाग के सचिव ने पेंडिग काम निपटाने के दिए आदेश
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने अंचल अधिकारियों को 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चल ...और पढ़ें
HighLights
अंचल अधिकारी मूल अभिलेखों से अधूरी जमाबंदियों को सुधारें।
वंशावली प्राप्त कर उत्तराधिकार नामांतरण की कार्रवाई पूरी करें।
अभियान बसेरा में पात्र व्यक्ति आवेदन से वंचित न हों।
राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई अधूरी एवं त्रुटिपूर्ण जमाबंदियों को मूल अभिलेखों के आधार पर खुद सुधारें।
मंगलवार को भागलपुर, रोहतास एवं नवादा जिले के अंचल अधिकारियों की समीक्षा बैठक में सचिव ने कहा कि 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चल रहे विशेष अभियान में किसी भी अधूरी या त्रुटिपूर्ण जमाबंदी को लंबित नहीं छोड़ा जाए।
सभी अंचल अधिकारियों को अधूरी जमाबंदियों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। अब उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर त्रुटियों को दूर करना अंचल स्तर की जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव एवं सरपंच की सहायता से वंशावली प्राप्त कर उत्तराधिकार नामांतरण की कार्रवाई पूरी की जाएगी। यदि उत्तराधिकारियों के बीच आपसी बंटवारा नहीं हुआ है, तो सभी उत्तराधिकारियों के नाम से जमाबंदी अद्यतन की जाएगी।
अभियान बसेरा के बारे में जय सिंह ने कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को आवेदन से वंचित नहीं किया जाए। सचिव सीमा त्रिपाठी ने कहा कि अभियान को लेकर पंचायतवार कार्ययोजना बनाकर काम किया जाए। पहले आसान मामलों का निष्पादन करें, इससे आगे के कार्यों का बोझ कम होगा।