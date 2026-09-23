'जमाबंदी की कमियों को दूर करना CO की जिम्मेदारी', राजस्व विभाग के सचिव ने पेंडिग काम निपटाने के दिए आदेश

राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई अधूरी एवं त्रुटिपूर्ण जमाबंदियों को मूल अभिलेखों के आधार पर खुद सुधारें।

मंगलवार को भागलपुर, रोहतास एवं नवादा जिले के अंचल अधिकारियों की समीक्षा बैठक में सचिव ने कहा कि 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चल रहे विशेष अभियान में किसी भी अधूरी या त्रुटिपूर्ण जमाबंदी को लंबित नहीं छोड़ा जाए।