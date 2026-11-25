डिजिटल डेस्‍क, पटना। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना राज्य की बेटियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब तक राज्य के 5.78 लाख से अधिक छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है।

विदित हो कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार की ओर से संचालित इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहयोग देना है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि से छात्राओं को आगे की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं में मदद मिल सकती है। इस योजना के तहत राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से स्नातक उत्तीर्ण करने वाली पात्र छात्राओं को 50 हजार रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।