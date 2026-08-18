Bihar IPS Transfer: बिहार में 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, सारण-सिवान समेत कई जिलों के SP बदले

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार ने पुलिस प्रशासन में मंगलवार को बड़े स्तर पर फेरबदल किया है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत 18 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

इस तबादले में पुलिस मुख्यालय के कई महत्वपूर्ण पदों के साथ जिलों की कमान भी बदली गई है। सारण, सिवान, रोहतास, भोजपुर और नालंदा समेत कई अहम जिलों में नए पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है।

कई महत्वपूर्ण पुलिस इकाइयों में भी फेरबदल

सरकार ने मद्यनिषेध, एएनटीएफ, विशेष निगरानी इकाई, आतंकवाद निरोधक दस्ता और मानवाधिकार जैसे महत्वपूर्ण पुलिस संगठनों में भी अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली हैं।

अधिसूचना के अनुसार, अनिल कुमार को डीआईजी वायरलेस एवं तकनीकी सेवाएं से डीआईजी मद्यनिषेध एवं एएनटीएफ बनाया गया है।

वहीं मृत्युंजय कुमार चौधरी को डीआईजी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से डीआईजी नागरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है।

विशेष निगरानी और मानवाधिकार में नई जिम्मेदारियां

राजीव रंजन-2 को डीआईजी मानवाधिकार से डीआईजी विशेष निगरानी इकाई नियुक्त किया गया है।

वहीं अजय कुमार पाण्डेय को डीआईजी मद्यनिषेध एवं एएनटीएफ से डीआईजी वायरलेस एवं तकनीकी सेवाएं भेजा गया है।

आमीर जावेद को डीआईजी कमजोर वर्ग एवं महिला कोषांग, सीआईडी से डीआईजी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जिम्मेदारी मिली है।

मिथिलेश कुमार को एसपी ईआरएसएस से समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-9, जमालपुर बनाया गया है।

नालंदा के एसपी बने आतंकवाद निरोधक दस्ता के एसपी

सुशील कुमार को डीआईजी विधिक मामले एवं नियम के साथ डीआईजी मानवाधिकार का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

वहीं हृदय कान्त को एसपी नालंदा से एसपी आतंकवाद निरोधक दस्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

राजेश कुमार को एसपी साइबर अनुसंधान एवं अभियान, आर्थिक अपराध इकाई से एसपी एएनटीएफ, मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो भेजा गया है।

सारण, सिवान और रोहतास में बदले पुलिस कप्तान

मनीष कुमार को एसपी विशेष शाखा से एसपी रोहतास बनाया गया है। वहीं विनीत कुमार को एसएसपी सारण से एसपी विशेष निगरानी इकाई की जिम्मेदारी दी गई है।

पूरन कुमार झा को एसपी सिवान से एसपी आतंकवाद निरोधक दस्ता भेजा गया है। रामानंद कुमार कौशल को अपराध अनुसंधान विभाग के एसपी पद से पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया है।

पदाधिकारियो के नाम वर्तमान पदस्थापन नव पदस्थापन अनिल कुमार पुलिस उप-महानिरीक्षक, वित्त एवं तकनीकी सेवाएं, बिहार, पटना पुलिस उप-महानिरीक्षक, मद्य निषेध एवं एएनटीएफ, बिहार, पटना मृत्युंजय कुमार चौधरी पुलिस उप-महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना पुलिस उप-महानिरीक्षक, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना राजीव रंजन-2 पुलिस उप-महानिरीक्षक, मानवाधिकार, बिहार, पटना पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना अजय कुमार पाण्डेय पुलिस उप-महानिरीक्षक, मद्य निषेध एवं एएनटीएफ, बिहार, पटना पुलिस उप-महानिरीक्षक, वित्त एवं तकनीकी सेवाएं, बिहार, पटना आमीर जावेद पुलिस उप-महानिरीक्षक, (कमजोर वर्ग एवं महिला कोषांग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना पुलिस उप-महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना मिथिलेश कुमार पुलिस अधीक्षक, ईआरएसएस, बिहार, पटना समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-9, जमालपुर सुशील कुमार पुलिस उप-महानिरीक्षक, विधिक मामले एवं नियम, बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार—पुलिस उप-महानिरीक्षक, मानवाधिकार, बिहार, पटना हृदय कान्त पुलिस अधीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार, पटना पुलिस अधीक्षक, नालंदा राजेश कुमार पुलिस अधीक्षक, साइबर अनुसंधान एवं अभियान, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना पुलिस अधीक्षक, एएनटीएफ, मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बिहार, पटना मनीष कुमार पुलिस अधीक्षक (बी), विशेष शाखा, बिहार, पटना पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना विनीत कुमार वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण पुलिस अधीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार, पटना पूरन कुमार झा पुलिस अधीक्षक, सिवान पुलिस अधीक्षक, पदस्थापन की प्रतीक्षा में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना रामानंद कुमार कौशल पुलिस अधीक्षक (सीओ), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना रौशन कुमार पुलिस अधीक्षक, रोहतास वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण अवधेश दीक्षित पुलिस अधीक्षक (कार्मिक-1), बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना पुलिस अधीक्षक, भोजपुर भारत सोनी पुलिस अधीक्षक, नालंदा पुलिस अधीक्षक, सिवान मिस्टर राज पुलिस अधीक्षक, भोजपुर पुलिस अधीक्षक, रोहतास गरिमा समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-9, जमालपुर पुलिस अधीक्षक, (कमजोर वर्ग एवं महिला कोषांग), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना

रोहतास, सारण और भोजपुर में भी नई तैनाती

रौशन कुमार को एसपी रोहतास से एसपी विशेष निगरानी इकाई भेजा गया है। अवधेश दीक्षित को एसपी कार्मिक-1 से एसएसपी सारण की जिम्मेदारी दी गई है।