वॉट्सएप-टेलीग्राम के जरिए रातों-रात पैसा दोगुना करने का झांसा, बिहार में 65% बढ़े इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के मामले

राज्य ब्यूरो, पटना। दीवाली नजदीक है। अगर आप भी वॉट्सएप और टेलीग्राम एप की टिप्स पर शेयर बाजार, क्रिप्टो आदि में निवेश करने की सोच रहे हैं तो सचेत हो जाइए।

बिहार में निवेश के नाम पर साइबर ठगी (इन्वेस्टमेंट फ्रॉड) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले एक साल में ही इसमें 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पिछले साल 2025 में हर माह औसत दो करोड़ नौ लाख का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड दर्ज किया जा रहा था जो इस साल बढ़कर हर माह औसत तीन करोड़ चार लाख रुपये हो गया है।

साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2025 से सितंबर 2026 तक 52.38 करोड़ की ठगी निवेश के नाम पर हुई है।

इसमें सिर्फ इस साल जनवरी से सितंबर के बीच 27.54 करोड़ की राशि ठगी गई है। पिछले साल सितंबर तक यह आंकड़ा महज 16.58 करोड़ था। पिछले वर्ष 2025 में कुल 25.04 करोड़ की ठगी निवेश के नाम पर हुई थी।

साइबर अपराधी एक्टिव इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के सबसे अधिक मामले पटना में दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 21 माह में सबसे बड़ी ठगी 1 करोड़ 46 लाख रुपये की हुई है। सीसीएसयू के अनुसार, साइबर अपराधी फर्जी आइपीओ और शेयर ट्रेडिंग के नाम पर सबसे अधिक 31 प्रतिशत से अधिक पीडि़तों को शिकार बना रहे हैं। पिछले साल से अब तक 16.59 करोड़ की ठगी हुई है। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी और विदेशी शेयर मार्केट फारेक्स के नाम पर 5.32 करोड़, पैसे दोगुने करने के नाम पर 4.68 करोड़, फर्जी कंपनी स्कीम के नाम पर 3.31 करोड़, पार्ट टाइम या टास्क आधारित जॉब के नाम पर 2.78 करोड़ और गेमिंग और सट्टेबाजी एप के नाम पर 30 लाख रुपये से अधिक की ठगी हुई है।