बिहार में दो IAS अधिकारियों का तबादला, कंवल तनुज बने वित्त विभाग के सचिव; रचना पाटिल को राज्यपाल सचिवालय की कमान

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर दो भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इसके तहत योजना एवं विकास विभाग के सचिव कंवल तनुज को वित्त विभाग में सचिव (व्यय) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वहीं, वित्त विभाग की सचिव (व्यय) रचना पाटिल को राज्यपाल सचिवालय में सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। इस फेरबदल में कंवल तनुज के पास योजना एवं विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी बना रहेगा। वित्त विभाग में बदली सचिव (व्यय) की जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, कंवल तनुज को योजना एवं विकास विभाग के सचिव पद से स्थानांतरित करते हुए वित्त विभाग में सचिव (व्यय) बनाया गया है।

वह वित्त विभाग में व्यय से जुड़े विभागीय कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले इस पद पर रचना पाटिल कार्यरत थीं। सरकार के इस फैसले से वित्त विभाग में सचिव स्तर पर जिम्मेदारी का बदलाव हुआ है। राज्यपाल सचिवालय की सचिव बनीं रचना पाटिल रचना पाटिल को वित्त विभाग के सचिव (व्यय) पद से स्थानांतरित कर राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना में सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। वह अगले आदेश तक इस नई जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी। प्रशासनिक फेरबदल के तहत उन्हें राज्यपाल सचिवालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।