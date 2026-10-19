बिहार कैडर के होनहार IAS राहुल कुमार को केंद्र का बुलावा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में मिला नया जिम्मा

डिजिटल डेस्क, पटना। 2011 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी राहुल कुमार (IAS Rahul Kumar) को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुलाया गया है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम (CSS) के तहत उन्हें केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में निदेशक (डायरेक्टर) की जिम्मेदारी सौंपी है।

वर्तमान में राहुल कुमार 'नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड' (NBPDCL) के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

उन्होंने इस पद का प्रभार 2 जून 2025 को ग्रहण किया था और राज्य की विद्युत वितरण प्रणाली के प्रबंधन में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।

व्यक्तिगत और प्रशासनिक पृष्ठभूमि:

जन्म और शिक्षा: 3 जून 1987 को जन्मे राहुल कुमार ने नई दिल्ली स्थित इग्नू (IGNOU) से कला संकाय में स्नातक (BA) किया है।

प्रशासनिक अनुभव: अपने अब तक के करियर में उन्होंने बिहार सरकार के अंतर्गत विशेष सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और विभिन्न विभागों के निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है।

कार्यशैली: हिंदी भाषा पर मजबूत पकड़, बेहतरीन संवाद कौशल और प्रशासनिक दक्षता के कारण उन्हें राज्य के सबसे होनहार अधिकारियों में गिना जाता है।

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