बिहार के अस्पतालों को मिले 783 नए कर्मचारी, 1 महीने के भीतर करेंगे ज्वाइनिंग

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (बीटीएससी) की अनुशंसा पर 683 ओटी असिस्टेंट, 100 ईसीजी टेक्नीशियन की पदस्थापना राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कर दी गई है।

माह भीतर उन्हें योगदान करने का निर्देश है। ओटी असिस्टेंट में 124 महिला एवं 559 पुरुष हैं। ईसीजी टेक्नीशियन में 42 महिला एवं 58 पुरुष हैं।

पीएमसीएच में 16, गयाजी स्थित एएनएमएमसीएच में 12, दरभंगा स्थित डीएमसीएच में 11, भागलपुर स्थित जेएलएनएमसीएच में 20 ओटी असिस्टेंट पदस्थापित हुए हैं। शेष अन्य अस्पतालों में।

पटना स्थित इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान को 15, पीएमसीएच को छह, मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच को चार, डीएमसीचए को ईसीजी टेक्नीशियन मिले हैं। इन नई नियुक्तियों से अस्पतालों में सर्जरी सेवाओं और मरीजों को उपलब्ध कराई जाने वाली ईसीजी जांच सुविधाओं में सुधार होगा।