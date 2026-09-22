Bihar Bhumi: बिहार में भूमिहीनों को मिलेगी जमीन, अंचल कार्यालय या पोर्टल पर करें सीधा अप्लाई

राज्य ब्यूरो, पटना। आवास की जमीन के लिए भूमिहीनों की पटना में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए सरकार ने अंचल कार्यालय में आवेदन के अलावा ऑनलाइन का भी विकल्प दे दिया है। अब इस श्रेणी के लोग अपने अंचल कार्यालय के साथ-साथ बिहारभूमि पोर्टल पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

विभाग के सचिव जय सिंह ने सोमवार को कहा कि अभियान बसेरा के तहत वासभूमि के लिए आवेदन संबंधित अंचल कार्यालय में ही जमा किया जा सकता है। इच्छुक लाभार्थी बिहारभूमि पोर्टल https://biharbhumi.bihar.gov.in के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने नवंबर तक 30 हजार भूमिहीनों को आवास के लिए जमीन देने का निर्णय किया है। सुनिश्चित करें अधिकारी विभाग ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अभियान बसेरा के तहत वासभूमि के लिए आने वाले आवेदनों को अपने अंचल कार्यालय में प्राप्त करना सुनिश्चित करें। किसी भी आवेदक का आवेदन जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित अंचलाधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।