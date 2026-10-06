बिहार में अफसरों की मनमानी पर सरकार सख्त, विधानसभा-विधान परिषद की समितियों से दूरी पड़ेगी भारी; होगी कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: बिहार विधान मंडल की समितियों की बैठकों से दूरी बनाने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई होगी।

बार-बार निर्देश के बावजूद विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और अधीनस्थ निगमों के प्रबंध निदेशक समितियों की बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं।

इसे सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को एक बार फिर कड़े निर्देश जारी किए हैं।

अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव से लेकर डीएम तक को हिदायत

इससे पहले मुख्य सचिव ने 25 मई को इस आशय का आदेश दिया था। संसदीय कार्य विभाग की जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव अधिकारियों को पत्र भेज कहा है कि विधान मंडल के अंतर्गत गठित समितियों की बैठकों में विभागीय प्रधान की मौजूदगी सुनिश्चित होनी चाहिए।