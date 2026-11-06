त्योहारों से पहले वेतन भुगतान पर बिहार सरकार सख्त, मुख्य सचिव ने दिए कड़े निर्देश

डिजिटल डेस्‍क, पटना। बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को दिवाली और छठ पर्व से पहले समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। वेतन भुगतान में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) शामिल हुए।

मुख्य सचिव ने बैठक में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और वेतन भुगतान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन विभागों को मिली कड़ी चेतावनी समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ विभागों में वेतन वितरण में देरी हो रही है। मुख्य सचिव ने ऐसे विभागों को विशेष रूप से कड़ी चेतावनी दी, जिनमें शामिल हैं। शिक्षा विभाग

स्वास्थ्य विभाग

ग्रामीण विकास विभाग

गृह विभाग

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग DDOs और जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश मुख्य सचिव ने सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (DDOs) को निर्देश दिया कि वे अनिवार्य रूप से त्योहारों से पहले सभी कर्मचारियों का वेतन जारी करें। जिलाधिकारियों को भी अपने स्तर पर आवश्यक कदम उठाने और इस प्रक्रिया की निगरानी करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।